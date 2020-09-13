كشفت شركة هيونداي موتور اليوم عن مجموعة عروض ترويجية جديدة والتي طرحتها للمشترين احتفالا بطراز الجديد من سيارة «باليسيد» في المملكة العربية السعودية.

وقد تم تحديث طراز باليسيد SUV الجديدة بثمانية مقاعد بميزات جديدة وتقنيات متقدمة، مما يوفر رحلات أكثر سلاسة وراحة من ذي قبل. وتتوفر السيارة الجديدة الآن في صالات عرض موزعي هيونداي في كل من الرياض وجدة والدمام.

ويجعل التصميم المتميز لكل من خارج وداخل السيارة مع التشطيبات الفاخرة من باليسيد الجديدة ذات حضور مميز وجريء على الطريق. ومع العروض المغرية؛ يمكن للعملاء اختيار حزم ترويجية حصرية بقيمة مميزة عند شراء أحدث باليسيد من موزعي هيونداي.

وتتضمن العروض اتاحة دفعة أولى بنسبة صفر %، وعدم وجود رسوم إدارية، بالإضافة لمجموعة الخدمة المجانية لمدة 5 سنوات / 100000 كيلومتر، مع جميع الفحوصات التي يشرف عليها مهندسون متخصصون من ذوي الخبرة.

وبهذه المناسبة قال بانغ سن جيونغ، نائب الرئيس، رئيس عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا في هيونداي: «يسعدنا إطلاق طراز باليسيد الجديد في المملكة العربية السعودية والتي تعد من أهم أسواقنا في المنطقة. نحن نعنى بالعملاء في هيونداي، وهم دائما محور تركيزنا عند إنتاج سيارات جديدة، لذلك ومن أجلهم نقدم حزمة ترويجية لسيارة باليسيد تناسب احتياجاتهم وترتقي لتطلعاتهم لجعل عملية الشراء أسهل، ومع طرح الطراز الجديد بأسعار معقولة نتمنى أن ينعم عملاؤنا براحة البال وأن يستفيدوا من خصائصها المتطورة.»

ويمثل أحدث طراز من باليسيد قفزة للأمام لواحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي من هيونداي، وذلك مع الرحابة الاستثنائية لمقاعد الصفين الثاني والثالث في المقصورة التي تضمّ ثمانية مقاعد، إلى جانب منطقة واسعة للتخزين ومرونة في إعادة تشكيل المقاعد.

وتشتمل باليسيد على نظام HTRAC للدفع بالعجلات الأربعة من هيونداي، وهو نظام متعدد أنماط القيادة، يتيح قابضاً إلكترونياً متغيراً وقابلاً للتقسيم ومزوداً بنظام تحكم نشط بعزم الدوران الموزع بين المحورين الأمامي والخلفي، مع إعدادات محسنة للعديد من حالات القيادة على الطرق الممهدة والوعرة.

كما يظهر التصميم الفاخر داخل السيارة ليجمع بين الشعور بالاسترخاء والراحة، حيث تتسع باليسيد لما يصل إلى ثمانية ركاب، كما أنها مزودة بخاصية تحريك المقاعد بلمسة واحدة، لتسمح بالوصول السلس إلى مقاعد الصف الثالث والخروج منها بسهولة، ولمزيد من الراحة؛ يوفر الصف الثالث أيضًا مقاعد قابلة للطي والإمالة. وتضمّ الهيئة الأمامية في المقصورة شاشة النظامين الصوتي والملاحي العاملة باللمس والتي تأتي بهيئة عريضة بقياس 10.25 بوصة ومجموعة عدادات مركزية رقمية TFT مقاس 12.3 بوصة. ويمكن توصيل جهازين بالمركبة في وقت واحد عبر البلوتوث، فيما تتكامل أنظمة المعلومات والترفيه مع النظامين Android Auto وApple CarPlay، وهناك لوحة شحن لاسلكي لإمداد الأجهزة المحمولة المتوافقة مع تقنية الشحن اللاسلكي، بالطاقة.

وتقدم باليسيد العديد من تقنيات السلامة المتقدمة كميزات قياسية فيها، وذلك نظرًا لأن سلامة الركاب هي الأولوية القصوى لشركة هيونداي. تتضمن تقنيات السلامة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، والتي يتم إضافتها كجزء من خصائص «سمارت سينس- SmartSense» المميزة من هيونداي.

ويأتي من بين الميزات المتوفرة مع SmartSense، مساعد تجنب الاصطدام الأمامي مع اكتشاف المشاة، ومساعد تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، ومساعد تتبع المسار، ومساعدة تجنب الاصطدام الخلفي وحركة المرور، ومساعدة الخروج الآمن. كما يتضمن نظام تنبيه الراكب الخلفي، ومساعد الضوء العالي، ونظام تثبيت السرعة الذكي مع ميزات التوقف والانطلاق.

وتعمل التقنيات المتقدمة للسيارة أيضًا على تنبيه السائق وتحذيره في المواقف الخطرة والتصرف بشكل مستقل للمساعدة في تجنب أي خطر على الطرق.

ويساهم هيكل باليسيد شديد الصلابة في تعزيز حماية الركاب، لا سيما مع تركيبة الهيكل السفلية والجانبية القوية التي تعمل على زيادة تشتيت الطاقة في حال وقوع أي اصطدام. وتحتوي المركبة الجديدة على ست وسائد هوائية قياسية؛ اثنتين أماميتين، واثنتين على كل من الجانبين ومستشعر للانقلاب.

ويتمّ تزويد باليسيد بنوعين من المحركات في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لخلق تجارب قيادة رائعة ولا مثيل لها، أقواها محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.8 ليتر، يعمل بالحقن المباشر وبتوقيت صمام متغير مستمر CVVT ليعطي قوة قدرها 295 حصاناً عند 6000 دورة في الدقيقة و36.2 كجم · م من عزم الدوران عند 5200 دورة في الدقيقة. أما المحرك الثاني MPI V6 فهو كذلك محرك بنزين سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 ليتر يعمل بنظام حَقن متعدد النقاط يُعطي قوة قدرها 277 حصاناً عند 6300 دورة في الدقيقة و34.3 كجم · م من عزم الدوران عند 5000 دورة في الدقيقة.

وتصل القوة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات مع محوّل متعدد الصفائح لعزم الدوران، يتيح نمطين للدفع؛ ثنائي ورباعي HTRAC، مما يوفر مستويات جديدة من القدرات والتكنولوجيا -مع السلامة التامة- على جميع الطرق وفي كافة الأحوال الجوية.

وتتميز باليسيد الجديدة بنظام «للتحكم بالقيادة بأنماط متعددة» من هيونداي، حيث يتيح هذا النظام للسائق الاختيار بين ثلاثة أوضاع مختلفة وفقاً للظروف التي يراها، وهي أوضاع الطرق الرملية والموحلة والثلجية. حيث يعمل وضع الطرق الثلجية على الحد من انزلاق العجلات على الأرضيات الجليدية أو المكسوة بالثلج لتأمين المزيد من الثبات للسيارة

وتأتي باليسيد بعدة ألوان خارجية جذابة تتماشي مع مختلف الأذواق تشمل الأسود والأبيض والفضي والرمادي والعنابي والكحلي والأخضر الغابي. أما التراكيب اللونية الداخلية الفريدة فتتلاءم مع الألوان الخارجية.