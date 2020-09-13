أطلق بنك الجزيرة ضمن أنشطته في نطاق المسؤولية الاجتماعية، ممثلا ببرنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة بمحافظة الطائف، الدورات التدريبية لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل (تصميم الفوتوشوب، صيانة الجوال، الموشن جرافيك، التجميل)، لنحو 100 شاب وفتاة بالتعاون مع لجنة التنمية الأهلية بحي الرحاب.

وقد أوضح د. فهد بن علي العليان رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية بالبنك، أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة مشاريع، تستهدف تدريب وتأهيل الشباب والفتيات لمهارات سوق العمل.

كما سيتم من خلاله تدريب الشباب والفتيات على الدورات الأربع على مدى شهرين، آملاً أن يكون هذا المشروع سببا لتمكين الشباب السعودي في المحافظة وتهيئتهم لسوق العمل.