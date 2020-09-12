تخطت قيمة المبيعات المتداولة في مهرجان بريدة للتمور حاجز 1.053 مليار ريال خلال 36 يوماً من انطلاقة المهرجان، حيث تجاوزت الطاقة الإنتاجية والاستيعابية للمهرجان 57.309.070 كيلوغراما من التمور الواردة للسوق تم جلبها إلى ساحة الحراج في 14.327.267 عبوة، تم نقلها داخل مقر السوق بواسطة 52.977 مركبة، وفقاً لتقرير فريق الإحصاء اليومي الصادر من لجنة المهرجان.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن مهرجان بريدة للتمور يُسهم في صناعة وتنمية الاقتصاد الوطني، وأن الأرقام المرتفعة تعكس الحجم الاقتصادي والغذائي المهم الذي يحتله المهرجان باعتباره من أهم موارد الدخل المحلية التي تملك المملكة مقومات استثمارها وتطويرها.

وبين أن حجم مبيعات مهرجان سوق بريدة للتمور تقدر بحوالى ملياري ريال وهي تمثل نسبة 40% فقط من إجمالي حركات البيع والشراء خلال الموسم بأكمله في منطقة القصيم التي يوجد بها أكثر من 8 ملايين نخلة، والـ60% المتبقية من المبيعات تتم مباشرة خارج أروقة السوق سواء في المزارع والمصانع والمحلات التجارية ونقاط البيع، وعبر خدمات الأونلاين والتطبيقات المتنوعة.





«العقيق الثالث» يروّج لـ1600 مزرعة تمور

واصل مهرجان تمور العقيق الثالث، فعالياته وأنشطته وبرامجه من خلال عمليات البيع والشراء اليومية بالساحة الشعبية للاحتفالات التي واكبت تطلعات المجتمع بمختلف اهتماماتهم.

وأوضح محافظ العقيق الدكتور فيحان العتيبي، أن مهرجان تمور العقيق الثالث الذي انطلق أخيرا بتوجيه من أمير منطقة الباحة، يحظى بمشاركة كبيرة من أصحاب المزارع والتجار من خلال عروض المزارعين والمنتجين لأصناف التمور المنتجة من مزارع العقيق، التي تتجاوز أكثر من 1600 مزرعة، وتشتهر بإنتاج التمور بأشكال وأحجام وأصناف مختلفة.

وأشار إلى أن المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع يتضمن العديد من الفعاليات، إضافة إلى عرض المنتجات الحرفية التقليدية مثل الأدوات والمشغولات اليدوية، لافتاً إلى أنه ستقام العديد من المحاضرات والندوات خلال فترة المهرجان تبرز أهمية شجرة النخيل وكرمها وعطائها وارتباطها بالعادات والتقاليد في المملكة على مد العصور.

يذكر أن اللجنة المنظمة للمهرجان عملت منذ انطلاقته على التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير مستلزمات التعقيم والنظافة والمطهرات والكمامات وأجهزة لقياس درجة الحرارة للزوار والعاملين عند المدخل الرئيسي، ومداخل المعارض المصاحبة، وكذلك توجيه رسائل توعوية، وإرشادية للمتسوقين والمتنزهين، مع الحرص على التقيد بجميع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، للحد من انتشار وتفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





تمور حائل يستقطب 3000 زائر



شهدت فعاليات مهرجان التمور والأسرة الذي يقام بمركز القاعد بمنطقة حائل ويستمر حتى الأول من أكتوبر 2020، حضوراً لافتاً وكثيفاً من الزوار والمتسوقين تجاوز الـ 3000 زائر، وذلك للاستمتاع بالتسوق ومشاهدة العديد من الفعاليات التي تهم الأسرة والمجتمع كالعروض الشعبية ومسرح الطفل والمسابقات والعرضة السعودية وسوق للأسر المنتجة والنحالين، بالإضافة إلى الاستعراض بالخيول والعديد من المشاركات المتنوعة والقيمة من الجهات الحكومية والخاصة وسط بيئة زراعية تجذب محبيها وعشاقها عن قرب بين النخيل والأشجار.

ومن جانب آخر عملت اللجنة المنظمة للمهرجان على تطبيق أعلى درجات الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فايروس كورونا، وذلك من خلال تنظيم آلية دخول الزوار بأعداد محددة، حيث لا تتجاوز العدد الاستيعابي لمساحة موقع المهرجان حرصاً على سلامة الزوار، إضافة إلى وضع المعقمات والكمامات عند المدخل الرئيسي للمهرجان وعند مداخل المعارض والفعاليات داخل المهرجان، وكذلك أخذ قياس درجة الحرارة للجميع وتقديم الإرشادات الصحية لهم في التباعد الجسدي وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.