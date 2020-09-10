كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في سؤال لـ«عكاظ» حول أولويات مجموعة عمل التوظيف في ظل رئاسة السعودية لـG20، أن المملكة بدأت التركيز على الأولويات منذ نهاية عام 2019 مرورا من الربع الأول من عام 2020.

وأضاف الراجحي أنه تم التركيز في البداية على 3 أولويات رئيسية: الأولى منها مواكبة الحياة الاجتماعية لأنماط العمل المتغيرة وهذا موضوع مهم جدا، لأنه في السابق كان التركيز على الوظائف التقليدية، وفي هذه الدورة ركزنا على أنماط العمل الجديدة وكذلك تم التركيز على الحماية الاجتماعية ضمن دول G20 وكذلك الدول من خارج G20 وهي حماية اجتماعية لأنماط العمل الجديدة.

والأولوية الثانية تركزت على تهيئة الشباب لسوق العمل وهذا موضوع مهم جدا وتمت مناقشته في رئاسات سابقة ولكن تركيزنا كيف نستطيع التركيز على الشباب ونغيرهم في سوق العمل في دول G20 وخرجنا بتوصيات مهمة في هذا الجانب.

وأشار الراجحي إلى أن الأولوية الثالثة كانت متعلقة بتطبيق المناهج السلوكية في سوق العمل، موضحا أن المناهج السلوكية تستخدم لعمل سياسات معمقة وسياسات توجيه للهدف فكلما كانت لدينا مناهج سلوكية كلما استطعنا تحقيق هذا الهدف.