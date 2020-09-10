تواصل شركة المياه الوطنية استكمال وتنفيذ عدد من مشاريعها المائية والبيئية التي وضعتها سلفًا ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبُنى منظومتها التحتية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها للخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية في محافظات منطقة الرياض.

وقد أنهت الشركة مؤخرًا أعمالها بتشييد 4 خزانات للمياه أرضية وعلوية سعتها الإجمالية 14 ألف متر مكعب، وذلك بتكلفة تجاوزت 40 مليون ريال، كما تضمن المشروع إنشاء شبكات للمياه بطول 58 كيلو مترًا، بالإضافة إلى تنفيذ 342 توصيلة مياه منزلية لخدمة 4100 مستفيد في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض.

وأوضحت الشركة أنها ماضية في تنفيذ حزمة من المشاريع بخدمات المياه في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وفق رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني بجداول وخطط زمنية محددة لتنفيذها ودخولها الخدمة، مشددة في الوقت ذاته على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها.