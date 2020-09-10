دشنت البنوك السعودية، ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، حملة التوعية الحادية عشرة تحت شعار «وعيك يحميك» لتعزيز الوعي العام لدى أفراد المجتمع، وعملاء البنوك بوجه خاص، تجاه مخاطر الاحتيال المالي والمصرفي.

وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن حملة العام الحالي تركز على أربعة محاور رئيسية تتلخص في استغلال جائحة كورونا من قبل المحتالين، أبرز أشكال الاحتيال المالي، شركات الفوركس الوهمية وعروض الاستثمار الوهمي والكسب السريع والاستثمارات عالية المخاطر.

وبين أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهم المحاذير الواجب مراعاتها من قبل العملاء.

وأعرب حافظ عن تطلعه في أن تسهم حملات التوعية التي تطلقها البنوك السعودية في كل عام، بتعزيز الجهود الرامية للحد من محاولات التحايل أو الاستغلال التي يتعرض إليها العملاء.

وفي ما يتعلق بمتابعة أبرز مستجدات عمليات التحايل المالي وسبل الوقاية منها، أكد حافظ حرص البنوك السعودية على اتخاذ شتى التدابير الوقائية التي تحد من تبعاتها وتداعياتها، وذلك من خلال المحاور الأربعة التي تقوم عليها الحملة، متوقعاً أن تشهد الحملة مردوداً إيجابياً يسهم في نشر الوعي المالي.