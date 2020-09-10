وجه‬⁩ أمير منطقة ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بدراسة إطلاق مهرجان للأغنام يسهم في محصلته بالإضافة لأهميته السياحية في تنمية سوق الثروة الحيوانية وتجويد أنواعها بالمنطقة، بما يسهم في تعزيز وزيادة رفاهية المجتمع وتنمية المنطقة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والقطاع الزراعي.‏وبين ⁧خلال استقباله بمقر الإمارة أمس (الأربعاء) مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة فهد الشمري يرافقه رئيس جمعية مربي المواشي صالح السويلم على ضرورة الاستثمار كماً ونوعاً بالثروة الحيوانية وموسمي الشتاء والربيع لتعزيز السياحة الصحراوية بالمنطقة.