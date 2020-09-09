اختتمت أول أمس أعمال النھائي السعودي لكأس ريادة الأعمال الذي تنظمه مؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك الخيرية» عبرالاتصال المرئي، بتأھل 6 مشروعات سعودية من أصل 14 مشروعا من المشروعات الريادية المشاركة للمنافسة وخوض النھائي العالمي إلى جوار أفضل 100 شركة ناشئة مرشحة، تم اختيارھا من بين 174,000 متقدم حول العالم. وتوجت شركة «Talon Dust Control» بالمركز الأول، التي قدمت حلولا عملية للتحكم في الغبار وتثبيت التربة في منطقة الخليج العربي، تلتھا شركة «Edama organic solutions» لإعادة تدوير النفايات بطرق مبتكرة، فيما حصدت «Brightsign» المركز الثالث بتطوير قفاز ذكي لترجمة لغة الإشارة. وجاءت «Upskillable» التي نفذت حلولا فريدة لتطوير الأفراد، ومساعدة أصحاب العمل على اتخاذ قرارات توظيف مناسبة في المركز الرابع، فيما تألقت شركة الذكاء الاصطناعي «peregrine» في المركز الخامس، وكان المركز السادس من نصيب «Miqyas» والتي تعمل على زيادة كفاءة شركات التجارة الإلكترونية في قطاع الأزياء.