حصل البنك الأهلي التجاري أخيرا على شهادة الآيزو الدولية في إدارة استمرارية الأعمال، كأول بنك سعودي يحصل على هذه الشهادة الدولية، لتطبيقه جميع المتطلبات الخاصة بمعيار الجودة العالمي الخاص بمقياس استمــرارية الأعمال ISO22301:2019، والصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس، وتم إجازة هذه الشهادة واعتمادها من قبل هيئة المواصفات البريطانية المرموقة بعد مراجعة شاملة لجميع خطط البنك واستعداداته للتعامل مع الأزمات والحوادث الطارئة.

وتأتي هذه الشهادة لتؤكد جانبا من قدرات البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه وموظفيه ومساهميه، كما يعتبر حصول البنك على هذه الشهادة بمثابة ترجمة عملية لأحد أولويات البنك التي تتعلق بتأمين سلامة الأفراد بالدرجة الأولى ومن ثم حماية مصالح المساهمين من خلال استمرار تقديم الخدمات والمحافظة على السمعة والمكانة المرموقة للبنك وسلامة أصوله.

كما أشار المسؤول الأول للعمليات بالبنك، رئيس مجموعة الخدمات المشتركة المهندس فراس التركي إلى أن حصول البنك على هذا الاعتماد الدولي ما هو إلا إثبات لقدرة البنك على استمرار تقديم الخدمات والعمليات المصرفية بشكل متكامل وبكفاءة ودقة عاليتين، كما أن هذا الاعتماد يؤكد التزام البنك بأعلى معايير الممارسات المهنية وفقاً للمواصفات الدولية ضمن حرصه على تقديم تجربة مصرفية رائدة لعملائه، مضيفاً أن التزام البنك في الاستثمار بناء منظومة تقنية حديثة متكاملة لأكثر من عقد من الزمن يُسهم بشكل مباشر في دعم استمرار تقديم الخدمات ومواكبة تطلعات العملاء لتنفيذ العمليات المصرفية على مدار الساعة.

ونوه على كفاءة البنك التشغيلية وقدرته على التعامل مع الحوادث الطارئة وفق خطط فعالة لمواجهة المخاطر المحتملة تتميز بسرعة الاستجابة تجاه الانقطاعات التشغيلية أو حدوث الكوارث الطبيعية وغيرها، حيث أثبتت تلك الخطط فاعليتها أخيرا من خلال التعامل الأمثل مع جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID19)، والذي روعي فيها مستويات سلامة قصوى لموظفي البنك وعملائه في ظل استمرار تقديم جميع الخدمات المصرفية على مدار الساعة وفقاً لمعايير أداء تشغيلية متميزة.

يذكر أن البنك الأهلي كان أول بنك سعودي يحصل على اعتماد ممارسات استمرارية الأعمال في العام 2010، وفقاً للمواصفة البريطانية BS25999:2007 وأيضاً أول بنك سعودي يحصل على شهادة اعتماد للمواصفة الدولية ISO22301 لعام 2013.