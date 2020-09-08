أعلنت اليوم «الخبير المالية» الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة أن «صندوق الخبير ريت»، وهو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل ومتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، سينضم إلى مؤشر «فوتسي إبرا ناريت العقاري العالمي» اعتباراً من 21 سبتمبر 2020. ويأتي هذا الإعلان من مجموعة «فوتسي راسل» بعد مراجعتها الفصلية لمكونات مؤشر «فوتسي إبرا ناريت العقاري العالمي» لفترة سبتمبر 2020 والتي اختتمت 4 سبتمبر 2020.

ويُعدّ مؤشر «فوتسي إبرا ناريت العقاري العالمي» مؤشراً دولياً مدرجاً للاستثمار العقاري، والذي يضم أكثر من 340 مليار دولار من الأصول. وتم إنشاؤه من قِبَل مجموعة «فوتسي راسل» بالتعاون مع الجمعية الأوروبية للشركات العقارية المدرجة (إبرا EPRA ) والجمعية الوطنية لصناديق الاستثمار العقارية في الولايات المتحدة (ناريت Nareit).

وفي هذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية أحمد سعود غوث «يشكل انضمام صندوق الخبير ريت إلى هذا المؤشر العالمي البارز إنجازاً مهماً ومحطة فارقة في مسيرتنا وجهودنا المستمرة لتحقيق النمو على المدى البعيد وتعزيز القيمة التي نقدمها لمستثمرينا».

وأضاف: «ومن شأن انضمام صندوق الخبير ريت إلى هذا المؤشر أن يرفع من حجم تداول وحدات الصندوق، فضلاً عن زيادة الوعي به بين أوساط المستثمرين المؤسسين المحليين والأجانب».

يذكر أن «الخبير المالية» هي شركة متخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، مقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم (37 - 07074).