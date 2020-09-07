أعلنت اليوم شركة «أكوا باور»، المطور والمستثمر والمشغل السعودي الرائد في قطاعي تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية، عن توقيع اتفاقيات تمويل رئيسية لمشروع الجبيل 3 (أ) لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بقيمة 650 مليون دولار أمريكي.

يعد المشروعُ الرابعَ من مشاريع تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي التي تمت ترسيتها في المملكة العربية السعودية على مدار السنوات الثلاثة الماضية، ضمن أكبر برنامج لشراء المياه المحلاة في العالم يتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تمت ترسية مرافق المشروع في وقت سابق من العام الجاري على تحالف تقوده شركة «أكوا باور»ويضم كلاً من «مؤسسة الخليج للاستثمار» و«شركة البواني للمياه والطاقة»، بتعريفة قياسية عالمية تبلغ 41 سنتاً أمريكياً للمتر المكعب الواحد من مياه الشرب المحلاة، حيث تم توقيع اتفاقية شراء المياه في 21 مايو 2020 من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه بصفتها المشتري الرئيس للمشروع.

ويتم تمويل الصفقة على أساس المشروع المحصّن بضمان حق الرجوع المحدود مع «مصرف الراجحي» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» و«بنك الرياض» و«بنك ميزوهو»، باعتبارها جهات الترتيب الرئيسية المفوضة لصفقة التمويل. إضافة إلى ذلك، قدّم كل من «بنك الرياض» و«بنك الجزيرة» قروضاً مرحليّة قصيرة الأجل لأسهم الصفقة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «يأتي توقيع اتفاقيات تمويل مشروع محطة الجبيل 3(أ) المستقلة بعد مدة تقل عن أربعة أشهر من توقيع اتفاقية شراء المياه وفي خضم الاضطرابات العالمية التي سببتها جائحة كورونا، ولتكون بمثابة شهادة تعزز من مكانة شركة»أكوا باور«وثقة القطاع المالي بها، والتي تتمثل في إنجازاتها ببناء محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه على نطاق واسع، فضلاً عن كون المشروع دالاً على الدعم الراسخ الذي نحظى به من قبل شركائنا، بما فيها الجهات التمويلية والمقاولين والمستشارين».

من جانبه، قال راجيت ناندا، رئيس الاستثمار في «أكوا باور»: «ننتهز هذه الفرصة بأن نتقدم بجزيل الشكر إلى الشركة السعودية لشراكات المياه والجهات المعنية الأخرى في المملكة العربية السعودية التي أكدت مواصلة أواصر الدعم والتعاون مع شركة»أكوا باور«، مما سهل سير الخطط المرسومة وتحقيق تقدم سريع لتطوير المشروع، والذي بدوره يجعلنا نفخر بتحقيق رقم قياسي لأدنى تعريفة لمياه الشرب المحلاة في ثلاثة مشروعات مختلفة خلال السنوات الثلاثة الماضية، بما في ذلك مشروع محطة الجبيل 3(أ) المستقلة لتحلية المياه».

يشار إلى أنه قد تم تحديد تاريخ التشغيل التجاري لمحطة الجبيل 3 (أ) لتحلية مياه البحر بنهاية عام 2022، وسوف تنتج 600,000 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً بتقنية التناضح العكسي. من جهة أخرى، تمت ترسية عقد الهندسة والمشتريات والإنشاء للمشروع على تحالف يضم كلاً من «سيبكو 3» و «باور تشاينا» و «أبنغوا». وتم توقيع اتفاقية التشغيل والصيانة مع إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة (نوماك). وتقع المحطة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية.