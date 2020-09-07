أعلنت شركة «الخبير المالية»، المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، عن حصولها على المركز الثاني كأفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط على مستوى القطاع المالي، والمركز التاسع على مستوى كافة الشركات من معهد «جريت بليس تو ورك العالمي»، المتخصص في الأبحاث والاستشارات والتدريب.

وجاء هذا التكريم ثمرة لجهود «الخبير المالية» المتواصلة نحو ترسيخ مكانتها الرائدة كبيئة عمل جاذبة وتقديراً لسعيها المستمر لإرساء أسس بيئة عمل مستدامة ومُنتِجة وموثوقة تراعي أعلى معايير الأداء وتلبي احتياجات منسوبيها، وذلك بعد قيام معهد «جريت بليس تو ورك العالمي» بجمع بيانات قيّمة وشاملة من آراء منسوبيها تم التعامل معها بسرية تامة، إلى جانب مراجعة وتنقيح سياسات إدارة رأسمالها البشري وممارساتها. وقد نجحت «الخبير المالية» في مواصلة زخم نجاحها للعام التاسع على التوالي محرزة مرتبة متقدمة ضمن القائمة السنوية للمعهد، ما يؤكد استمرار احتضانها بيئة عمل مؤسسية استثنائية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الخبير المالية» أحمد سعود غوث: «منسوبونا هم الركيزة الأساسية في ثقافتنا المؤسسية، ولم نكن لنحقق ما وصلنا إليه اليوم من مكانة مرموقة لولا الالتزام الكبير والجهود الواسعة المبذولة من جانب زملائنا في الشركة. نحن ملتزمون بترسيخ أسس بيئة عمل جاذبة تتوافر بها المقومات والإمكانات اللازمة لتمكينهم من الخروج بأفضل الأفكار وإنجاز مهامهم على أكمل وجه، حيث تتسنّى لهم الفرصة لتطوير أنفسهم والابتكار والنمو. ومن هنا تبرز أهمية غرس حس الانتماء عبر كافة قطاعات وإدارات الشركة باعتبار ذلك عنصراً رئيسياً في مواصلة مسيرتنا الناجحة كعائلة واحدة».

وأضاف غوث: «يُعد هذا الإنجاز شاهداً قوياً على عملنا المتواصل نحو الارتقاء بمستوى ثقافتنا المؤسسية وتطوير ممارستنا جنباً إلى جنب مع استقطاب أفضل الكوادر وألمع العقول كأفراد في عائلة «الخبير المالية» وإنني على ثقة تامة بأننا معاً سنواصل رحلتنا الواعدة نحو آفاق أوسع من النجاحات والإنجازات».

ومن الجدير بالذكر أن «الخبير المالية» تصدرت قائمة أفضل بيئة عمل في المملكة العربية السعودية للعام 2020، الصادرة عن معهد «جريت بليس تو ورك العالمي» بحصولها على المركز الأول في المملكة على مستوى القطاع المالي، والمركز الخامس على مستوى كافة الشركات.

«الخبير المالية» مقرها جدة في المملكة العربية السعودية، وهي شركة متخصّصة في الاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية حاصلة على ترخيص رقم (37 – 07074) من هيئة السوق المالية السعودية.