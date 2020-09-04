بدأ الملحق العمالي للمملكة العربية السعودية لدى جمهورية الفلبين محمد بن عبيدالله المطيري، أعماله كأول ملحق عمالي.

وقد استقبله سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالله البصيري في مقر السفارة بالعاصمة مانيلا خلال افتتاح أول ملحقية عمالية للمملكة في الخارج.

وتم خلال اللقاء استعراض أعمال الملحق والمهمات المتعلقة بما يساعد في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين لرفع مستوى كفاءة العمالة المراد استقطابها للعمل في المملكة العربية السعودية والمساهمة في تطوير إجراءات الاستقدام وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين.

وتعد هذه الملحقية الأولى من بين سبع ملحقيات يتم العمل على تشغيلها قريبا في البلدان التالية (مصر، الهند، الفلبين، إندونيسيا، بنغلاديش، سريلانكا)، حيث تهدف إلى تسهيل الاستقدام على المواطنين وفحص العمالة والتأكد من ملاءمتها لسوق العمل السعودي وتوعية العمالة بأنظمة الإقامة والعمل في المملكة.