سمحت الجهات المختصة أخيرا، بتحويل «البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية» إلى «المركز الوطني للتنمية الصناعية»، وستشرف وزارة الصناعة والثروة المعدنية على المركز، وسيهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة عبر استهداف قطاعات صناعية ذات أثر في الاقتصاد الوطني، وقيادة الجهود لتطوير وتشجيع وتمكين الصناعات.

وسيعمل المركز على تعظيم الاستفادة من المميزات التنافسية للمملكة، في سبيل تطوير القطاعات الصناعية، وتحديد وتطوير الصناعات الأساسية واللاحقة وسلاسل الإمداد المستهدفة ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني، وتحديد مواقع التجمعات الصناعية، واقتراح معايير ومواصفات قياسية لإدارتها وتطويرها، والعمل على جذب الصناعات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية على نقل التقنيات المتقدمة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية.

وسيحق للمركز عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص محليا وعالميا لتحقيق أهدافه، وإجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في مجالات اختصاصه، مع تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية والفنية للمستثمرين في القطاعات الصناعية المستهدفة.