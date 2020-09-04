عُقد اجتماع إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعه الـ40 «افتراضيا» برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومحافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، عبدالحميد أبو موسى، وتم فيه انتخاب ممثل مجموعة البركة المصرفية الشيخ عبدالله صالح كامل رئيسًا لمجلس الإدارة للدورة الحالية الممتدة حتى يونيو 2022 خلفًا للراحل الشيخ صالح كامل.

كما اطلع المجلس على تقرير نشاط المجلس للفترة من مايو إلى أغسطس 2020 حسب الأهداف الإستراتيجية واعتماد طلب عضوية بنك نزوى – سلطنة عمان للانضمام في عضوية المجلس العام.

وناقش أعضاء مجلس الإدارة بحسب بيان للأمانة العامة للمجلس نقله اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) المؤشرات المالية والتدابير الاحترازية المتخذة في الوقت الراهن للحد من آثار وباء كوفيد 19 على الصعيدين المالي والتشغيلي، ومتابعة القرارات الاجتماعات السابقة، كما تم اعتماد 25 عضوًا في مجموعة عمل الاستدامة لعقد الاجتماع التحضيري الأول لمجموعة العمل في آخر العام الحالي 2020، وذلك تماشيًا مع مبادرات الاستدامة التي تم إطلاقها أخيرًا مثل توقيع مذكرة تفاهم مع المبادرة الدولية لقياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية، واستعداد المجلس العام لإصدار موجز خاص حول تغير المناخ وآثاره على الصناعة المالية منتصف الشهر الجاري.

يذكر أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين. ويتبع منظمة التعاون الإسلامي (OIC) وهو بمثابة المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.

ويضم المجلس في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 34 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسية في بنية المالية الإسلامية.