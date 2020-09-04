دعا الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد المستثمر في قطاع الأزياء والموضة وقطاع الإبل والمتوج في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالمركز الأول في سيف الملك في لون المجاهيم، رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في قطاع الإبل ومشتقاتها، مشيرا إلى أن استثمار الإبل في قطاعي الأزياء والموضة لا يعد غريباً كونهما يشتركان في الجمال.

وكشف الأمير عبدالرحمن بن خالد قيادته لائتلاف يضم عدداً من رجال الأعمال لإطلاق شركة تستهدف الاستثمار في لحوم وجلود الإبل وحليبها، مضيفاً أن الائتلاف يسعى للاستثمار على نطاق محلي ودولي، قائلا: «نسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإبل والاستثمار على الأقل من خلال لحومها وحليبها وجلودها».

وأوضح أن رجال الأعمال في الدول الغربية انطلقوا في استخدام مشتقات الإبل من خلال استخدام جلودها في صناعة مقاعد الطائرات، كما أن بعض الشركات الأوروبية استخدمت حليب الإبل في مشتقات منتجاتها مثل البودرة الطبية وبعض الاستخدامات الأخرى التي تصل إلى المستهلكين وهي ذات جودة عالية وحققت أرباحاً مرتفعة.

واختتم حديثه قائلا: «استغراب البعض من وصول أسعار فرديات الإبل إلى أكثر من مليون دولار، وذلك كونها سلعة نادرة وأنها شبيهة بشراء سيارة من نوع فيراري».