كشفت «إل جي إلكترونيكس» سماعتين لاسلكيتين جديدتين من نوع «إل جي تون فري» هما HBS-FN6 وHBS-FN4 لتجربة استماع استثنائية وصوت نابض بالحياة بفضل تقنية ميريديان الصوتية. وتتميز سماعات LG HBS-FN6 بعلبة مزودة بتقنية UVnano هي الأولى من نوعها من إل جي وتتميز بالقدرة على التخلص من البكتيريا والجراثيم الموجودة على سماعات الأذن أثناء الشحن.

ويوفر التصميم الجديد بشكل القناة مستويات راحة أكبر ويأتي بلونين هما الأسود الأنيق الهادئ والأبيض العصري اللامع. وتوفر سماعات إل جي الجديدة أبعاداً جديدة لتقنية المعالجة HSP من «ميريديان للصوتيات»، شريك إل جي الراسخ في تقديم تجارب صوتية مميزة. وتعتمد هذه التقنية على معالجة الإشارات الرقمية وهي ميزة رائعة تعمل «ميريديان» على تطويرها منذ أكثر من 25 عاماً. ولا تقتصر روعة تقنية معالجة الإشارات الرقمية على توفير تجربة صوتية واقعية تحاكي تجربة الاستماع إلى مكبرات الصوت الفعلية فحسب، ولكنها تقدم أيضاً نغمات صوتية نقية وعالية الدقة والوضوح لتأخذ المستمع في تجربة ممتعة وغامرة لا تضاهى.

وتتميز السماعتان الجديدتان من نوع «تون فري» بإعدادات خاصة لموازنة الصوت طوّرتها «ميريديان»، إذ توفر كل وضعية أربعة إعدادات فريدة جاهزة لتقديم تجربة استماع مثالية: Natural لصوت متوازن بجودة أصيلة وImmersive لإحساس رائع بالمكان وBass Boost للحصول على زخم وعمق إضافيين وTreble Boost لمزيد من الوضوح في الأداء الصوتي. كما توفر خاصية عزل الضوضاء في أغطية الأذن المريحة حاجزاً يحجب معظم الضوضاء الخارجية بينما تتيح وضعية Ambient Sound Mode للمستخدم سماع ما يجري من حوله بضغطة زر.

إضافة إلى الصوت الرائع، تتضمن سماعة HBS-FN6 المتميزة علبة شحن خاصة بتقنية UVnano المبتكرة من «إل جي» لتخزين السماعات بأمان وشحنها بسهولة مع مستويات معززة من النظافة والتعقيم. وقد أظهرت دراسات عدة أن سماعات الأذن يمكن أن تحتوي على بكتيريا أكثر من لوح التقطيع في المطبخ، مما قد يؤدي إلى التهابات في الأذن. وباستخدام تقنية الأشعة فوق البنفسجية المدمجة، تحافظ علبة الشحن الصغيرة والأنيقة من «إل جي» على نظافة أذني المستمع من خلال إزالة نحو 99.9% من بكتيريا إي كولاي والبكتيريا الكروية العنقودية الذهبية عن سماعات السيليكون الآمنة وغير المسببة للحساسية3 وشبكتها الداخلية. وتوفر علبة الشحن الصغيرة نحو ساعة من الاستماع بعد الشحن لمدة خمس دقائق فقط. وعند شحنها بالكامل، توفر السماعتان ست ساعات من الاستخدام فيما توفر علبة الشحن بتقنية غلاف UVnano ثلاث شحنات كاملة لنحو 18 ساعة من الاستماع.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة إل جي في المملكة العربية السعودية إيدي جون: «يسعدنا أن نقدم سماعات الأذن تون فري الجديدة لعملائنا في المملكة العربية السعودية، بناءً على شراكتنا الناجحة مع شركة ميريديان للصوتيات لتقديم تجربة استماع لاسلكية حقيقية استثنائية. وإلى جانب الصوت الرائع، تقدم سماعات تون فري ميزة جديدة كلياً يمنح المستمعين أكبر قدر من الطمأنينة وراحة البال».

وتمتاز سماعات إل جي تون فري الجديدة بسهولة استخدامها ومتانتها حيث صُنّف النوعان بدرجة IPX4 للحماية من الماء المتناثر والمطر والتعرق أثناء التمارين الرياضية. وتتميز السماعتان HBS-FN6 وHBS-FN4 أيضاً بالأوامر الصوتية لسهولة الاعتماد على مساعد جوجل أو سيري على أي هاتف ذكي متصل. أما أوامر اللمس التفاعلية المضمنة في كل سماعة فتمكن المستمع من التشغيل والإيقاف والتخطي والتحكم بمستوى الصوت دون الحاجة للمس الهاتف.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميريديان للصوتيات» جون بوكانان: «لقد قّدمنا كل خبراتنا ومعارفنا الواسعة لتطوير هذه المجموعة الجديدة من سماعات إل جي تون فري التي تتميز بخصائصها الصوتية الفريدة. وسواء كنت في المنزل أو في السيارة أو أثناء التنقل أو في صالة الألعاب الرياضية، تقدم سماعات إل جي تون الجديدة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم ابتكاراً صوتياً فريداً في أدائه كما أنها تلبي الطلب على تجربة استماع مريحة ونقية وعالية الجودة في أي مكان».

وسوف تتوفر سماعات الأذن اللاسلكية في المملكة العربية السعودية اعتباراً من شهر سبتمبر لـسماعة «إل جي تون فري» HBS-FN6 وابتداءً من شهر نوفمبر سوف تتوفر سماعة «إل جي تون فري» HBS-FN4.

المواصفات الرئيسية:

حجم السماعات: 16.1، 32.77، 25.0 ملم

حجم علبة التخزين: 54.6، 54.6، 27.5 ملم

استطاعة البطارية: السماعات: 55 مللي أمبير في الساعة x 2، علبة الشحن: 390 مللي أمبير في الساعة

سرعة الشحن: 5 دقائق لساعة كاملة من الاستماع

عمر البطارية: المكالمات: 5 ساعات، اللعب: 6 ساعات، السماعات+ العلبة: 18 ساعة

الاتصال: بلوتوث 5.0 (اتصال بجهاز واحد)

السماعات: طبقتان

الميكروفونات: 2 خارجيان

التوافق: أندرويد/ آي أو إس

برنامج البلوتوث: SBC / AAC

الألوان: الأسود الأنيق/ الأبيض العصري