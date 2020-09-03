بمتابعة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني عقد صباح اليوم اجتماع عن بعد لرؤساء لجان التوطين الميدانية بمنطقة عسير.

وترأس الاجتماع مدير إدارة التوطين بفرع الوزارة أمين برنامج التوطين بالمنطقة رامي بن عبدالله الجهني وتمت مناقشة جميع الإجراءات والخطط الخاصة وآلية عمل اللجان الميدانية لتكثيف الحملات على جميع الأنشطة والمهن التي تم توطينها خلال الفترة الماضية والتأكيد على تطبيق الأنظمة والتعليمات بخصوص المخالفين بالتعاون مع الجهات المشاركة سعيًا لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

حضر الاجتماع مدير إدارة التفتيش بأبها عادل الأسمري وجميع رؤساء لجان التوطين الميدانية بالمنطقة.