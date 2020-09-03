في إطار مواكبته وتقديمه حلول مبتكرة تدعم التمويل السكني لعملائه الحاليين والجدد، أعلن البنك الأهلي الفائزين الأوائل بإجمالي مبلغ مليون ريال خلال السحب الشهري الأول لجائزة اربح بيتك، لتقدمهم بالحصول على تمويل عقاري من البنك الأهلي، وذلك ضمن حملة «اربح بيتك مع تمويل الأهلي العقاري» المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي أطلقها البنك في 19 يوليو وتنتهي في 14 نوفمبر 2020، بهدف إتاحة الفرصة لـ 8 عملاء بالفوز بـ 4 ملايين ريال بواقع فائزين شهرياً لمدة 4 أشهر ليكون نصيب الفائز الواحد مبلغ نصف مليون ريال.

جاء ذلك خلال تدشين البنك الأهلي لأول سحب شهري لحملة اربح بيتك، حيث هنأ رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي ماجد الغامدي الفائزين بمبلغ مليون ريال خلال السحب الأول لحملة «اربح بيتك مع تمويل الأهلي العقاري»، وهما سليمان صالح الجهيمي، وأحمد علي عسيري، مشيراً إلى أن إطلاق البنك لمثل هذه الحملات يأتي مُكمّلاً لبرامج التمويل العقاري التي يقدمها البنك الأهلي لعملائه انطلاقاً من دوره الريادي في دعم قطاع الإسكان وكأحد أفضل الممولين العقاريين في المملكة.

وأضاف أن حملة «اربح بيتك» تنطلق من حرص البنك على توفير حلول وخيارات تمويلية متعددة تُقدم للعملاء مميزات وقيما إضافية استثنائية، مؤكداً استمرار دعم البنك للقطاع العقاري في المملكة وحرصه على القيام بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

ويشترط الاشتراك في الحملة هو أن تكون أحد عملاء البنك الأهلي المتقدمين للحصول على تمويل الأهلي العقاري خلال فترة الحملة، كما أن العميل الذي تقدم بطلب الحصول على تمويل عقاري ولم يحظ بفرصة الفوز بالجائزة سيستمر اسمه ضمن قوائم السحب طوال فترة الحملة. وبإمكان العميل السؤال عن تفاصيل الحملة بزيارة أقرب فرع أو الاتصال على الهاتف المجاني 8002441005 أو زيارة موقع البنك الأهلي الإلكتروني alahli.com