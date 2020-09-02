ضمن خطته التوسعية، دشن بنك الرياض فرعاً مصرفياً جديداً في حي المونسية بمدينة الرياض، ليتيح أمام عملائه مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية المتنوعة، تُقدم ضمن بيئة عمل مريحة ومزودة بنطاق واسع من أحدث التقنيات المصرفية لتمكين العملاء من إنجاز عملياتهم براحة وسهولة.



ويأتي افتتاح الفرع ليعكس التزام بنك الرياض بتصميم شبكة فروعه، على النحو الذي يمكّنه من خدمة قاعدة عملائه الواسعة ومراعاة انتشارهم، ويتميز الفرع بتصميم ينسجم مع المفهوم المبتكر لبيئة الأعمال ضمن قطاع الصناعة المصرفية، وتوافقه مع أحدث المعايير لمفاهيم الخصوصية للعملاء وتمكينهم من تلبية وتنفيذ احتياجاتهم المصرفية ضمن قنوات تفاعلية وإجراءات ميسرة.