وجَّه المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) ضمن رسائله التوعوية «مكيفك يفزع لك» نصائح عدة لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.

وتجيء النصائح عبر مجموعتين، الأولى قبل شراء أجهزة التكييف، وتتمثل في: اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، والتأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، وأنه كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.

وتأتي مجموعة النصائح الثانية بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في: تثبيت درجة حرارة المكيف على «24 درجة مئوية» كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، وإطفاء المكيف عند مغادرة المكان، وتنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، وإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.