أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارا يقضي بإلزام منشآت القطاع الخاص بتقييم الامتثال للإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة والموصى بها المتعلقة بجائحة كورونا (COVID-19)، عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية sosh.mlsd.gov.sa.

ويهدف هذا القرار إلى المحافظة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص والحد من انتشار فايروس كورونا، والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق البروتوكولات الوقائية والمعايير الصحية في بيئة العمل كافة، حيث يقوم صاحب المنشأة بالدخول عبر الرابط وتسجيل بيانات المنشأة، ثم تعبئة عناصر التقييم الذاتي، ويستهدف القرار جميع المنشآت بمختلف أحجامها.