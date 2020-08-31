تعلن شركة بن داود القابضة، والتي تعد من المشغلين الرائدين لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في المملكة، في مجال تجزئة المواد الغذائية وغير الغذائية المملكة العربية السعودية، عن نيتها في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي «الاكتتاب العام» وإدراج أسهمها العادية «الأسهم« في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية «تداول».



ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع 20% من أسهم الشركة. وحصلت الشركة على موافقة تداول على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 26 فبراير 2020م، كما وافقت هيئة السوق المالية «الهيئة»، على طلبها بطرح 22.860.000 سهم عادي (20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 30 يونيو 2020م. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.



وصرح أحمد عبدالرزاق بن داود، الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة: «تعتبر بن داود القابضة من أبرز الشركات الخاصة لبيع المواد الغذائية وغير الغذائية بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، وتدير اثنتين من أشهر العلامات التجارية لمتاجر السوبرماركت في المملكة، هما «بن داود» و«الدانوب».



كانت البداية بافتتاح أول متجر لنا لبيع المواد الغذائية في عام 1984م، وحققنا تطوراً ملحوظاً منذ ذلك الحين لنغدو اليوم اسماً معروفاً على مستوى المملكة في مجال تبني أحدث خدمات البيع بالتجزئة والتسوق الإلكتروني للمنتجات الغذائية وغير الغذائية. ولدينا حالياً 73 متجراً في جميع أنحاء المملكة، وتوفر جميعها أوسع تشكيلة من المنتجات المستوردة؛ كما نتمتع بتاريخ غني في مجال خدمة الحجاج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأصبحت علاماتنا التجارية تحظى بمكانة مرموقة بين أوساط عملائنا الذين يعتمدون علينا منذ سنوات لتزويدهم بتجارب تسوق متميزة ومخصصة عبر أحدث الوسائل المعروفة في القطاع».



وأضاف أحمد عبدالرزاق بن داود: «نتمتع بمجموعة من المقومات التي تؤهلنا لاغتنام فرص النمو المتاحة في القطاع، ويشمل ذلك سجلنا الحافل بالابتكار، ووضعنا المالي القوي، وعلاقاتنا الممتازة مع الموردين، وشبكة متاجرنا الاستراتيجية. وبالنظر إلى التوجه لقطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في المملكة، ندرك تماماً أن الطرح سيمنح المستثمرين الجدد منصة قوية لنمو رؤوس أموالهم مستقبلاً».