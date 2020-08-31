أطلق بنك البلاد ممثلاً بذراع الحوالات المالية «إنجاز»، ولأول مرة بالمملكة خدمة فتح حساب عضوية إنجاز للعملاء الكرام بطريقة رقمية، عبر تطبيق «إنجاز للحوالات الدولية» من أي مكان، وخلال وقت قصير دون الحاجة إلى زيارة المركز نهائياً، ودون الحاجة لتقديم أو التوقيع على أي مستند لفتح الحساب. وذلك سعياً لتقديم أفضل خدمات تحويل الأموال الدولية للعملاء بكل يسر وسهولة، مما يعكس حرص البنك على توفير الحلول الرقمية المتطورة.



وفي تعليقه أوضح عبدالعزيز العنيزان، الرئيس التنفيذي لبنك البلاد بقوله: «يحرص إنجاز دائماً على أن يكون أول من يوفر خدمات تحويل الأموال القائمة على التكنولوجيا للعملاء في المملكة، وذلك في طور التحول الكبير نحو مصرفية رقمية متكاملة ولتحسين تجربة العميل وتقديم العديد من الخدمات المضافة التي توفر تجربة رقمية، وتمنح راحة البال بتنفيذ جميع الخدمات بأي وقت دون التقيد بساعات عمل مركز إنجاز، وعملنا على تغيير وتحسين العديد من العمليات والأنظمة والتقنيات لتوفير تجربة مميزة لعملائنا، من خلال تزويدهم بخدمات هي الأحدث في الحلول الرقمية في السوق السعودي والعالمي، وسنواصل العمل لتحسن تجربة عملائنا وتقديم كل ما يساعد في تنفيذ الخدمات بكل يسر وسهولة وبأي وقت وبأي مكان».



وأشار العنيزان إلى اكتمال رحلة العميل رقمياً مع إنجاز من بداية إنشاء العضوية إلى مرحلة التحويل دولياً، وذلك من خلال تطبق إنجاز دون الحاجة لزيارة المراكز، مما يتيح له التحويل في أي وقت ومن أي مكان، وتتضمن الخدمات الجديدة ما يلي:



· إتاحة توثيق معلومات العميل المدخلة عبر نظام أبشر، أو باستخدام بصمة العميل من خلال أجهزة الصراف الآلي لبنك البلاد.



· إتاحة إصدار بطاقة إنجاز الرقمية (يمكن تغذيتها عبر أي حساب بنكي داخل البلاد أو من بنك محلي أو الإيداع النقدي عبر الصراف الألي).



· إتاحة إضافة مستفيد جديد وتفعيله آليا.



· تنفيذ حوالات مالية دولية عبر خدمة إنجاز ايزي وعلاقاته المباشرة مع البنوك الدولية.



· تنفيذ حوالات مالية دولية عبر شريكنا الإستراتيجي شركة ويسترن يونيون واستلام الحوالات لحظية.



إتاحة دفع فواتير الخدمات عبر خدمة سداد.



· إتاحة شحن رصيد الجوال عبر خدمة سداد.



· إمكانية التحويل لحد مبلغ عشرين ألف ريال.



· إتاحة خيار الدفع ببطاقة مدى عبر خاصية الشراء من الإنترنت بالدخول السريع أو من بطاقة إنجاز الرقمية من خلال الدخول الكامل.



· توفر التطبيق بثماني لغات.



· إمكانية إضافة بطاقة إنجاز الرقمية لـApplePay ومدى Pay والبدء مباشرة بالتسوق من المحلات التجارية.