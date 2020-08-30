أقام برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان لقاء بعنوان «برنامج إيجار.. التنوع والتكامل» بالتعاون مع غرفة جدة، عبر غرف الاجتماعات الإلكترونية، استهدف جميع منشآت القطاع الخاص، والوسطاء العقاريين، وممثلي الجهات الشريكة من القطاعين الحكومي والخاص.

وافتتح اللقاء الذي عُقد بهدف تسليط الضوء على تنوع برنامج إيجار وتغطيته للقطاعات المتعددة، وتكامله مع الجهات الحكومية الخدمية المتعددة، وشراكاته المتنوعة مع القطاع الخاص رئيس قطاع حلول الأعمال بالشركة الوطنية للإسكان المهندس ماجد بن عنزان.

وتضمّن اللقاء الذي قدّمه مدير الشراكات الإستراتيجية في البرنامج نجيب الفايز الحديث عن عدد من المحاور، تمثلت في توضيح واقع القطاع ما قبل «إيجار»، والقرارات التنظيمية التي عززت دور البرنامج، والتعريف بالبرنامج وأبرز مزاياه وخدماته التطويرية القائمة وآلية عمله، إضافة إلى الدور الذي يقوم به في مختلف القطاعات العقارية التي يستوعبها، وأبرز الإنجازات التي حققها "إيجار" حتى اليوم، والتعريف بمجالات التعاون والشراكة التي يمكن أن يتيحها البرنامج، إضافة إلى توضيح الآفاق المستقبلية التي سيفتحها إيجار في مجال تنظيم قطاع الإيجار العقاري.

وأشار الفايز خلال اللقاء إلى أن «إيجار» يوفر فرصا استثمارية متعددة في مجال الإيجار العقاري، عبر خلق فرص تطويرية ورفع مستوى الشفافية وتوفير بيانات دقيقة من الجهات ذوات العلاقة، وإيجاد الفرص التمويلية المناسبة، إضافة إلى التأمين والضمانات وغيرهما، ما يعزز الثقة بالقطاع.

يذكر أن برنامج إيجار لديه العديد من الشراكات مع الجهات الحكومية كوزارات العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والسياحة، والتجارة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من الهيئات والمنظمات كالهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة النقد، ونظام سداد، والبريد السعودي، وغيرها من الجهات، وشراكات أخرى مستقبلية ما زالت تحت التفعيل مع وزارات الداخلية، والتعليم، وشركتي المياه الوطنية، والسعودية للكهرباء، إضافة إلى شراكات مفعّلة مع عدة جهات في القطاع الخاص في مجالات متنوعة مثل بيع الأثاث، وتقديم خدمات الصيانة، ومنصات التسويق العقاري، التي تقدم خدمات وخصومات خاصة لمستفيدي برنامج إيجار، ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع برنامج إيجار https://www.ejar.sa/.

ويسعى «إيجار» إلى تطوير الشبكة، وعقد العديد من الشراكات في الفترة القادمة بهدف تقديم مزايا وخدمات ذوات قيمة مضافة إلى جميع المستفيدين لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم.