ثمّنت الشركة الوطنية للإسكان لأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، تدشينه ثمانية مخططات سكنية توفّر نحو 5 آلاف أرض تم تطويرها بالكامل من خلال الشركة، وذلك امتداداً لدورها في تطوير المشاريع والمخططات في مختلف مناطق المملكة تمهيداً لتوفيرها لمستفيدي برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، منوّهة إلى أن هذا التدشين يعكس الاهتمام المتواصل من أمير المنطقة بالمشاريع التنموية وإنجازها لخدمة المواطنين.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن المخططات الثمانية التي تم تدشينها أمس الأول (الخميس) تتوزّع على مختلف محافظات منطقة القصيم، وتتكامل فيها أعمال البنية التحتية الأساسية وتسوية الأراضي والطرق وتجهيزها لإنشاء الوحدات السكنية والمرافق الخدمية المصاحبة وفق أحدث الأساليب، مع مراعاة تخطيطها النموذجي لضمان إيجاد بيئة سكنية شاملة تخدم مستفيديها تحقيقاً لمفهوم «جودة الحياة»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تأتي ضمن سلسلة من المخططات والمشاريع التي تتولى فيها الشركة مهمّة التطوير وسيتبعها المزيد من المخططات بما يسهم في تنمية قطاع التطوير العقاري في المملكة وبما يتماشى مع مستهدفات «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ونوّهت «الوطنية للإسكان» إلى التزامها الدائم بسرعة إنجاز المشاريع التطويرية التي تعمل عليها، إضافة إلى التقيّد بأعلى معايير الجودة في هذا القطاع ضمن الأهداف الرئيسية لها، مؤكدة مواصلتها تطوير الأراضي بجميع مناطق المملكة لتوفير حلول سكنية تدعم برنامج «سكني» وجهود وزارة الإسكان في توفير المسكن الملائم للمواطنين، وذلك بالتعاون مع شركائها المطورين العقاريين ذوي الخبرة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء الملتزمين بمعايير الجودة وزمن التسليم.

وشملت المخططات المطوّرة من الشركة الوطنية للإسكان التي تم تدشينها الخميس الماضي في منطقة القصيم، 438 قطعة أرض بمتنزه روضان في محافظة بريدة، وتطوير مشروعين بمحافظة عنيزة، الأول مشروع «آفاق الصفا» ويضم 1108 قطع أراض، والثاني مشروع «شروق عنيزة» بـ1116 قطعة أرض، وفي محافظة البكيرية تم تطوير مشروع «بساتين البكيرية» الذي يضم 583 قطعة أرض، ومشروع «زهرة البكيرية» الذي يشتمل على 389 قطعة أرض، بينما بلغ عدد الأراضي المطورة بمشروع «جنان الخبراء» بمحافظة رياض الخبراء 418 قطعة أرض، كما تم تطوير 371 قطعة أرض بمشروع «معين المذنب» بمحافظة المذنب، و538 قطعة أرض أخرى ضمن مشروع «الأسياح» بمحافظة الأسياح.

وكان أمير منطقة القصيم قد دشّن الخميس الماضي في مقر الإمارة 8 مخططات سكنية في 6 من محافظات المنطقة، وذلك بحضور وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد بن عبدالله الحقيل، إذ يأتي هذا العدد ضمن المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة على مستوى مختلف القطاعات، كما أنه يمثّل إضافة للمشاريع التي تعمل الشركة الوطنية للإسكان على تطويرها في مختلف المناطق.

وفي الوقت نفسه، وقف وزير الإسكان على المشاريع ضمن جولته التفقدية واستمع إلى شرح المسؤولين في الشركة الوطنية عن مراحل التنفيذ والمشاريع المستقبلية.