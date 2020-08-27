دشنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) مع أمانة منطقة الباحة مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع في المنطقة، إذ تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع استبدال المصابيح التقليدية بإضاءة الـ LED ذات الكفاءة في الأداء والمرشدة للطاقة في مدينة الباحة، بإجمالي تغيير 34000 مصباح. ومن المتوقع، عند انتهاء المشروع، تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى 70%، وذلك من خلال إحلال المصابيح المرشدة محل المصابيح الحالية.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) وليد بن عبدالله الغريري أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة، إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.

ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تتفادى 22 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يساوي الأثر البيئي لزراعة حوالى 380 ألف شجرة.

يذكر أن «ترشيد» بدأت التمهيد لإطلاق مشروعاتها في إعادة تأهيل إنارة الشوارع في المنطقة الجنوبية في كل من عسير وجازان ونجران بعد استكمال بياناتها الفنية، وقد استكملت أعمال المراحل الأولى في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجدة وحائل والجوف.