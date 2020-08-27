في إطار إستراتيجيته للتحول الرقمي، أطلق بنك الرياض خدمة المساعد الرقمي للرد على استفسارات العملاء حول الخدمات والمنتجات المقدمة ومواقع الفروع وأجهزة الصرف الآلي من خلال تطبيق WhatsApp على الرقم 920002470.

وتتضمن هذه الخدمة الإجابة على استفسارات العملاء بشكل تلقائي وعلى مدار الساعة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، إذ ستتم الإجابة على ما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة، كالحسابات، البطاقات الائتمانية وبطاقات مدى، التمويل، الاستثمار، القنوات الرقمية، رسوم الحوالات، المنتجات (كشف الحساب، شيك، خطاب إثبات مديونية)، إضافة إلى تحديد مواقع الفروع وأجهزة الصرف الآلي.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهوده بنك الرياض لتوسيع منظومة قنواته التفاعلية باستخدام وسائل وطرق متطورة في مجال التقنية المصرفية، والتحولات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

ويُعد بنك الرياض شريكا إستراتيجيا مع عدة منصات عالمية مواكبة للتطور الرقمي المستمر عبر النطاق الدولي، كما يُعد شريكا إستراتيجيا مع عدد من رواد الأعمال المحليين والدوليين لتقديم حلول مبتكرة في التقنية المالية وخلق فرص جديدة في المجال الرقمي.