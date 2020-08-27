اختتم بنك الجزيرة ضمن أنشطته في نطاق المسؤولية الاجتماعية ممثلا ببرنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة البرنامج التدريبي (التمكين المهاري والمعرفي) الذي استفاد منه 100 شاب وفتاة بالتعاون مع مجموعة بناء الطاقات بمدينة جدة.

وعقد البرنامج التدريبي عن طريق وسائل التعليم عن بعد، وجاء ذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة المتدربين والعاملين وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فايروس كورونا.

وقد أوضح الدكتور فهد بن علي العليان رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية بالبنك أن مشاريع تدريب وتأهيل الشباب تعدّ أحد المسارات الأساسية التي يركز عليها برنامج «خير الجزيرة لأهل الجزيرة» واشتمل البرنامج التدريبي (التمكين المهاري والمعرفي) على عدة جوانب وهي (مهارات التواصل والحوار وإدارات جلسات النقاش، مهارات القراءة، بناء القيم في المبادرات الاجتماعية والتطوعية، البناء المعرفي الذاتي، صناعة الأفكار البرامجية، التسويق الاجتماعي، المهارات الإدارية لرائد القراءة، المهارات التقنية للمبادرات القرائية)، وتم تنفيذه على مدى أسبوعين بمشاركة شباب وشابات الوطن، آملين أن يسهم في رفع الجانب المهاري والمعرفي لديهم وأن يكونوا فاعلين في المجتمع.