وقعت الهيئة الملكية بينبع اتفاقية مع مجموعة اللولو العالمية، والتي مقرها في أبو ظبي لتطوير مشروع مول تجاري في مدينة ينبع. وهذا المشروع مُنح لشركة لولو بعد الفوز بالمناقصة مع الهيئة الملكية لينبع.

وقد تم توقيع هذه الاتفاقية رقمياً من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية يوسف علي ام اي، وبحضور المدير العام للاستثمار والتطوير بالهيئة الملكية لينبع المهندس زيدان يوسف، والمدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شهيم محمد، والمدير الإقليمي بالمنطقة الغربية لشركة لولو السعودية رفيق محمد علي، وعدد من الممثلين الرسميين.

وبحسب الاتفاقية ستتعاون «لولو» مع الهيئة الملكية بينبع لإنشاء وإدارة مركز تجاري تحت علامة «لولو» وبمساحة إجمالية 40.814 متر مربع في حي الفهد في ينبع الصناعية.

وكجزء من لولو هايبرماركت والماركات الأخرى، سيكون وجود أكبر مشغل لشاشات السينما (إي إم سي) إضافة قيمة لهذا المشروع.

وقال متحدثاً خلال هذه المناسبة المهندس عدنان بن عايش العلوني: «مجموعة لولو هوية قيادية في مجال التجزئة عالمياً وستكون مكوناً أساسياً في مول التسوق المتميز. نحن وبكل سرور نرحب بلولو، ونحن واثقون أن هذا الهايبرماركت الجديد إضافة لمجموعة العلامات التجارية للتجزئة ستكون وجهة ارتكاز رئيسية لجذب الزوار للمدينة». من جهته، رئيس مجلس إدارة لولو يوسف علي قال: «نحن سعداء بالتعاون مع الهيئة الملكية لينبع لجلب تجربة تسوق عالمية لمدينة ينبع، والتي ستكون فريدة من نوعها. يسعدنا أن نأخذ هذه الفرصة لرفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولحكومة المملكة العربية السعودية على دعمهم الهائل للاستثمار وتطوير الاقتصاد، والذي بالتأكيد سيولد المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين».

وأضاف: «إن من سياساتنا أن نوفر تجربة تسوق عالمية بالقرب من الناس».

واستطرد: «لولو الآن لديها حالياً 3000 موظف سعودي من ضمنهم 790 موظفة في مختلف فروع الهايبرماركت حول المملكة، وعند اكتمال مشروع ينبع، ستكون هناك نحو 1000 فرصة وظيفية سيتم إيجادها أيضاً».

حالياً «لولو» تشغل 191 هايبرماركت في الخليج، مصر، إندونيسيا، ماليزيا، والهند، منها 17 فرعا في المملكة العربية السعودية. وجزء من الهايبرماركت، «لولو» تشغل أيضاً 14 متجراً تجارياً داخل أرامكو وميني ماركت و8 متاجر في إسكان الحرس الوطني.

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني ورئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية يوسف علي يوقعان مشروع ينبع رقمياً.