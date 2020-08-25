أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، اليوم (الثلاثاء)، فتح باب المنافسة والبدء باستقبال طلبات الراغبين في إنشاء وتشغيل مركز تقدير أضرار المركبات في مدن (المدينة المنورة، أبها، ومحافظة الأحساء).

وذكرت الهيئة في بيان صادر، أن المراكز الثلاثة تسهم في اختصار وتسهيل إجراءات تقدير أضرار المركبات، ورفع مستوى المهنيّة في تقارير التقدير وضبطها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وقدرت الهيئة، حجم أضرار المركبات بنحو 1.3 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2020، لافتة إلى أن 35% من المركبات المتضررة عبارة عن حوادث طفيفة لا تؤثر على هيكل المركبة ولا تضر بسلامتها.

وأشارت إلى وجود 9 مراكز تقدم خدماتها حالياً في مدينة الرياض (5 مراكز)، وجدة (مركزان) والمنطقة الشرقية (مركزان)، منوهة إلى أن نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة للمراكز بلغت 80%.

وأوضحت الهيئة أن استقبال طلبات الراغبين في الاستثمار بإنشاء وتشغيل المراكز سيكون عبر موقع الهيئة الإلكتروني حتى 17 سبتمبر القادم، لافتة إلى الإعلان يأتي ضمن خطة الهيئة الإستراتيجية في التوسع في إنشاء وتشغيل مراكز تقدير أضرار المركبات من خلال إشراك القطاع الخاص، الذي سيعمل ضمن اشتراطات فنية ومواصفات قياسية أعدتها الهيئة.