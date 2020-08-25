أنهى مركز خدمات المطورين «إتمام» اعتماد 7 مخططات سكنية بمساحة تجاوزت 22.5 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي، كما قدم المركز العديد من الخدمات الأخرى للمطورين.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة المساحات المعتمدة للمخططات بنحو 11.8 مليون متر مربع، ثم منطقة الرياض بمساحة أكثر من 5.2 مليون متر مربع، فيما جاءت منطقة عسير ثالثة بمساحة بلغت 3.8 مليون متر مربع، تلتها المنطقة الشرقية بمساحة وصلت إلى 1.6 مليون متر مربع، ومنطقة المدينة المنورة بمساحة 119.955 مترا مربعا.

وضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز «إتمام» للمطورين وأصحاب المشاريع السكنية، أصدر المركز في شهر يوليو 2020 رخص بناء لنحو 990 وحدة سكنية، وإنهاء شهادات تأهيل لـ12 مطورا عقاريا، وإجراء طلبات تأييد لتسجيل 3 آلاف عامل على مشاريع الوزارة.

وأكد مدير عام مركز إتمام المهندس عبدالوهاب بن مسفر القحطاني على الدور الإستراتيجي الذي يمارسه «إتمام» كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشاريع السكنية لتوفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين بزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.

ونوه بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة وتيسير الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيراً عمل مركز خدمات المطورين.

ويُعد مركز خدمات المطورين «إتمام» أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب بهدف رفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمساكن وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشاريع السكنية.