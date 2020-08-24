سجّل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تقديم أكثر من 258 ألف خدمة إلكترونية متنوعة للمواطنين خلال الأسبوع الماضي من شهر أغسطس الجاري عبر منصاته الرقمية المتنوعة، ضمن جهود البرنامج المستمرة لتسهيل تملك الأسر السعودية واستمراراً في تقديم الخدمات عن بعد بإجراءات سهلة وميسرة توفر الجهد والوقت على مستفيدي «سكني».

وقدّم موقع «سكني» أكثر من 9500 خدمة وإجابة على استفسارات المواطنين حول الاستفادة من المنتجات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج، تشمل الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي؛ كما تمت معالجة نحو 1600 اعتراض، من خلال خدمة «راسلنا» على موقع سكني، إضافة إلى الرد على أكثر من 39300 اتصال من المواطنين عبر مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 خلال أسبوع.

وتفاعل حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC) على منصة «تويتر» مع استفسارات المواطنين بأكثر من 7831 تفاعل ورد عبر الحساب الذي خصصه «سكني» لمستفيديه للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات على مدار الساعة امتداداً لحرص البرنامج على خدمة كافة المواطنين وتلبية رغباتهم وتطلّعاتهم.

وتجاوز عدد زيارات تطبيق «سكني» عبر الأجهزة الذكية 200 ألف زيارة خلال الأسبوع الماضي للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها، وذلك بالتزامن مع إطلاق 5 مخططات جديدة للأراضي السكنية، إذ يُتيح تطبيق «سكني» الحجز الفوري للأراضي وإصدار عقودها إلكترونياً، وكذلك حجز الوحدات واستعراض مواقعها ونماذجها، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وإصدار شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

وتتيح منصة «سكني» الإلكترونية (sakani.housing.sa) التحدث المباشر بين المواطنين وموظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة «تحدث معي» للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات حول حلول الدعم السكنية والخيارات المتنوعة التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونياً من أراض سكنية وشقق وفلل وتاون هاوس تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين حول المملكة.

ويستمر «سكني» في ضخ مزيد من المشاريع السكنية والخدمات الإلكترونية بهدف زيادة نسب التملك والوصول لنسبة 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية 2030 - من خلال تسهيل حجز الأراضي والوحدات السكنية المتنوعة ضمن 80 مشروعاً توفر أكثر من 132 ألف وحدة بأسعار تبدأ من 250-750 ألفا، إضافة إلى 197 مخططا توفر أكثر من 173 ألف أرض سكنية لتلبية احتياجات الأسرة السعودية كافة.