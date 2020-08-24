أطلق بنك البلاد مبادرة نوعية في مجال البيئة عبر إنشاء نظام الطاقة الشمسية في برج البلاد «مبنى الإدارة العامة في مدينة الرياض طريق الملك فهد» موزعة على مساحة تبلغ 1743مترا مربعا.

و تعد هذه المبادرة من أكبر المبادرات باستخدام الطاقة المتجددة ذات الأثر المستدام في مجال المحافظة على البيئة التي تساعد بشكل كبير في تغذية برج البلاد بالطاقة النظيفة التي من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة وتخفيض تكاليف الاستهلاك.

وستساهم هذه المبادرة بأثر إيجابي على البيئة من خلال:

توفير أكثر من 80 ألف لتر وقود سنوياً.

تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل 194 طنا سنوياً.

تقليل انبعاث أكسيدات النيتروجين والكبريت بمعدل 1872 كيلو غراما سنوياً.

وصرح الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان: «قام بنك البلاد بهذه المبادرة السبّاقة انطلاقاً من حرصه بتعزيز دوره في رؤية المملكة 2030 تحديداً في مجال تحسين البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية، حيث قمنا بتشغيل نظام الطاقة الشمسية في برج البلاد (مقر الإدارة العامة) مما يساهم في تخفيف استهلاك الكهرباء وتقليل التكاليف للمساعدة في تأسيس صناعات صديقة للبيئة منها الطاقة الشمسية».

وأضاف العنيزان: «وقدم البنك العديد من المبادرات في المحافظة على البيئة منها اتباع معايير البناء الصديقة للبيئة في جميع منشآت البنك من مواد العزل والبناء التي تساهم في تقليل استخدام الطاقة ومبادرة تنظيف أعماق الواجهة البحرية بجدة (العمق علينا) والتي شارك فيها أكثر من 500 متطوع وتم استخراج أكثر من 5,000 كجم من المخلفات المهدِدة للحياة الفطرية وتنظيف منتزه السودة بمنطقة عسير بمدينة أبها، بالإضافة إلى مبادرة استغلال مياه الوضوء (المياه الرمادية) للتشجير للاستفادة منها في ري الأشجار في ساحات المساجد، وسيسعى دائماً بنك البلاد في تقديم العديد من المبادرات النوعية عبر برنامج #البلاد_مبادرة في مختلف المجالات».

يذكر أن بنك البلاد يولي اهتمامه بخدمة المجتمع تحت مظلة برامج المسؤولية المجتمعية #البلاد_مبادرة والتي تتجاوز أكثر من 53 برنامجا ومبادرة لخدمة المجتمع التي كانت أبرز مخرجاته تطبيق «فاذكروني» للأجهزة الذكية والذي يتجاوز عدد مستخدميه مليونين وخمسمائة ألف مستخدم، والعديد من المبادرات المجتمعية المبتكرة ذات الأثر المستدام، كما يشارك البنك سنويا ببرنامج ساعة الأرض العالمي للتوعية بأهمية تقليل الانبعاثات الكربونية وخطرها على كوكب الأرض. ويمكن الاطلاع على جميع البرامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية التي يقدمها بنك البلاد من خلال زيارة صفحة #البلاد_مبادرة على الموقع الإلكتروني لبنك البلاد www.bankalbilad.com.