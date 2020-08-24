أطلقت ساعات «تيودور» أحدث منتجاتها الرائدة «بلاك باي 58» بنسخة جديدة باللون الأزرق الداكن، استمراراً للتقاليد التي اعتادت عليها في ما يخص الساعات الرياضية الزرقاء.

واستمدت تيودور بلاك باي 58 «الأزرق الداكن» اسمها من لونها، ولكن أيضاً هناك حدث تاريخي استمدت منه تصميمها، والذي يعود لعام 1958 والذي شهد إنتاج وتقديم أول ساعة تيودور مضادة للماء وذلك على عمق 200 متر. ومن بين الصفات الجمالية لهذه الساعة التاريخية، تقدم لنا تيودور ساعة بقطر 39 ملم بما يتماشى مع الأبعاد المميزة للساعة التي تعود للخمسينات. وتعتبر هذه الساعة مثالية للمولعين بالساعات العصرية الكلاسيكية إضافة إلى ذلك فإن تيودور بلاك باي 58 «الأزرق الداكن» تتميز بانتمائها إلى الساعات الرياضية التقليدية الزرقاء من تيودور.

ومن بين الصفات الجمالية لهذه الساعة التاريخية، يبلغ قطر الساعة 39 ملم، بما يتماشى مع الأبعاد المميزة للساعة التي تعود للخمسينات، وتعتبر هذه الساعة مثالية للمولعين بالساعات العصرية الكلاسيكية، وتتميز بانتمائها إلى الساعات الرياضية التقليدية الزرقاء من تيودور.

كما يعود تاريخ ساعة تيودور التي تمت صناعتها للغواصين إلى عام 1954 مع إطلاق النموذج 7922 من تلك الساعة، والتي تتميز بأنها ضد الماء حتى 100 متر «330 قدماً»، وهي أول ساعة تمت صناعتها ضمن سلسلة طويلة من الساعات التي تمت صناعتها للغواصين، وتتميز بأن أسعارها في متناول اليد، وأنها ذات دقة وموثوقية عالية. وقد شهدت العقود السبعة التي تلت صناعة النموذج 7922 تحسيناً مستمراً لصناعة ساعات تيودور للغواصين، ثم اكتسبت شهرة واسعة من المحترفين في هذا المجال، بما في ذلك بعض أكبر القوات البحرية في العالم.

ومما يميز ساعات البلاك باي أنها عبارة عن مزيج من الجمال التقليدي وصناعة الساعات المعاصرة، وهي بعيدة عن الاستنساخ، بل تكون ساعات مميزة تجمع جمال تصاميم سبعة عقود، ولها لمسة حديثة الطراز.

يذكر أن تيودو هي علامة تجارية سويسرية لصناعة الساعات وحائزة على العديد من الجوائز، وتقوم بتقديم ساعات راقية وذات قيمة فريدة وموثوقية عالية. تعود أصول تيودور إلى عام 1926، عندما تم تسجيل «The Tudor» لأول مرة كعلامة تجارية نيابةً عن مؤسس رولكس، هانس ويلزدورف. لقد قام ويلزدورف بتأسيس شركة مونتريس تيودور في عام 1946 لتقديم ساعات ذات جودة عالية وتتمتع بنفس الثقة التي تتمتع بها ساعات رولكس، وبأسعار في متناول اليد. لقد تم اختيار ساعات تيودور من قبل المغامرين الأكثر جرأة على الأرض وتحت الماء وعلى الجليد نظراً لقوتها وقدرتها الكبيرة. اليوم تضم ساعات تيودور مجموعة مميزة من الموديلات مثل بلاك باي، وبيلاجوس. لمزيد من التفاصيل عن الساعات، يمكنكم زيارة معارض شركة صديق ومحمد عطار في كل من جدة، الرياض، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.