أُطلقت هواوي على منصة «HUAWEI AppGallery» تطبيق «mystc» الذي يمكّن المستخدمين من إدارة حساباتهم لخطوط الهاتف المحمول والثابت من شركة الاتصالات السعودية STC ويوفر مزايا مفيدة مثل سداد الفواتير وإعادة تعبئة الرصيد وتحويله بين الحسابات. كما يقدم التطبيق عروضاً وخصومات خاصة وخدمة تحديد مواقع الفروع وتحديد نقاط الاتصال بشبكات Wi-Fi وغيرها من الميزات الأخرى.

وتسلّط منصة «HUAWEI AppGallery» الضوء على التطبيقات الرسمية من شركات الاتصالات الرئيسية في المملكة العربية السعودية لدعم مستخدمي هواوي المملكة العربية السعودية.

وستمكن المجموعة الجديدة من التطبيقات المستخدمين في المملكة العربية السعودية على متابعة اشتراكات الاتصالات على هواتفهم المحمولة وخدمات إعادة تعبئة الرصيد ودفع الفواتير وغيرها، حيث صُمّمت هذه التطبيقات الموثّقة على منصة «HUAWEI AppGallery» لتوفير أقصى درجات الراحة لمستخدمي أجهزة هواوي ودعمهم في تبني أسلوب الحياة الرقمية مع ضمان الأمن والثقة.

HUAWEI AppGallery

وتُعد منصة «» متجر التطبيقات الرسمي لشركة هواوي وهي ضمن أفضل 3 متاجر تطبيقات على مستوى العالم، وتُتاح في أكثر من 170 دولة أو منطقة، مع 400 مليون مستخدم نشط شهرياً حول العالم.

وتخضع جميع التطبيقات على منصة «HUAWEI AppGallery» لنظام صارم من إجراءات وآليات الأمان والحماية الكاملة والشاملة من هواوي مما يضمن الامتثال التام من جميع التطبيقات لشروط ومتطلبات الخصوصية وحماية معلومات المستخدمين وبياناتهم.