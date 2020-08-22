أعلن مطار الملك فهد الدولي، عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به، التي تتم إدارتها من قبل شركة مطارات الدمام، عن تشغيل خط جديد ابتداءً من 3 سبتمبر 2020، حيث سيتم تشغيل رحلات مجدولة بين مطار الملك فهد الدولي ومطار العلا، بمعدل رحلة أسبوعياً على متن الخطوط السعودية.

ويتزامن إعلان الخط الجديد بين المطارين مع الحملة المكثفة للسياحة الداخلية التي سوف تتيح خيارات أكثر للسياحة الداخلية لأهالي المنطقتين للتعرف على أبرز نقاط الجذب التراثية والترفيهية مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

يذكر أن مطار الملك فهد الدولي يشهد تطوراً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وفي تنفيذ العديد من المشروعات التطويرية، وقد تم تصنيفه مؤخراً من قبل جوائز سكاي تراكس العالمية كثاني أفضل مطار إقليمي بالشرق الأوسط للعام 2019.