يعرض متجر التطبيقات الرسمي الخاص بـ «هواوي» HUAWEI AppGallery أحدث التطبيقات لمستخدمي أجهزة «هواوي» الذكية، من أجل مساعدتهم في البقاء على اطلاع حول كل ما تقوم به شركات تشغيل خدمات الهواتف المحمولة واشتراكات خدمات الاتصالات وخدمات إعادة الشحن والفواتير وغيرها الكثير.



ويعد HUAWEI AppGallery المنصة الرسمية لتوزيع التطبيقات لشركة «هواوي»، والتي تتيح للمستهلكين الوصول السهل والمريح إلى مجموعة واسعة من التطبيقات والخدمات المبتكرة التي تم تطويرها خصيصًا لمنظومة «هواوي». وتهدف شركة «هواوي» من خلال AppGallery إلى حماية خصوصية المستخدمين وأمانهم بشكل صارم، فيما تزوّدهم بتجربة فريدة وذكية.



ومتجر التطبيقات AppGallery هو واحد من أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم، حيث يتوفّر في أكثر من 170 دولة/منطقة، ويستخدمه حوالى 400 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم. ويغطي التطبيقات والخدمات الرئيسية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من المناطق.



ومن ناحية أخرى، فإنّ جميع التطبيقات الموجودة في AppGallery محمية من خلال دورة كاملة لنظام حماية وأمان صارم من «هواوي». كما يتضمّن المتجر آلية أمان وحماية شاملة، الأمر الذي يضمن امتثال جميع التطبيقات لمتطلبات الخصوصية والامتثال الهادفة إلى حماية المستخدمين وبياناتهم.



من التطبيقات المهمة لهذا الأسبوع:



موبايلي



يساعد تطبيق «موبايلي» الأحدث عملاء «موبايلي» على التحكّم في منتجاتهم وخدماتهم. وقد تم تحديث التطبيق بالاستناد إلى تبسيط تجربة إدارة حساب المستخدم، بهدف إتاحة الوصول السريع إلى جميع المعلومات المهمة في الحساب وغيرها من الأمور. ويتضمّن التطبيق عمليات الدفع وإعادة الشحن التي باتت سهلة، بالإضافة إلى التسوّق للحصول على أحدث الهواتف الذكية، ووحدة تعريف المشترك SIM أو خط الألياف، وباقات الاشتراك وخدمات الدعم، وإمكانية إدارة جميع الخطوط في مكان واحد.