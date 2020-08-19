كشف مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، وجود خطة لاستثمار المرافئ بالمنطقة الشرقية عبر عقود استثمارية للصيانة والتشغيل، لافتاً إلى عدم تقدم الشركات الوطنية بالشرقية للمنافسة رغم طرح الفرص الاستثمارية مرات عدة.

وأشار خلال ندوة بعنوان «مبادرات فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية في ظل جائحة كورونا»، اليوم (الأربعاء)، إلى وجود أكثر من 3 آلاف مركب بمرافئ الشرقية بحاجة إلى صيانة مستمرة، داعياً القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الصيد مثل تخزين المنتجات البحرية.

وقال: «الفرع عقد اجتماعات مع وكالة التخطيط والتطوير بأمانة الشرقية لاختيار موقع لمرفأ الدمام، وتم الاتفاق على موقع بالقرب من مدينة «المرجان»، واختيار موقع مرفأ الدمام سيكون بالتنسيق مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية ووكالة الأمانة للتخطيط والتطوير».