أعلنت مجموعة صافولا -مجموعة استثمارية إستراتيجية قابضة رائدة في قطاعَيْ الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- نتائجها المالية الأولية للربع الثاني وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، حيث ارتفع صافي الربح للربع الثاني من العام 2020 بشكل ملحوظ ليصل إلى 409.6 مليون ريال مقارنة بـ110.2 مليون ريال للربع المنتهي في 30 يونيو 2019، بزيادة نسبتها 271.7%، ليصل صافي الربح للنصف الأول 2020 إلى 582.3 مليون ريال مقارنة بـ116.6 مليون ريال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019، أي بزيادة قدرها 399.4%.

وقد أظهرت تلك النتائج تحقيق المجموعة لمبيعات للنصف الأول من العام 2020 بلغت نحو 11.93 مليار ريال مقابل 11.03 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي (أي بزيادة قدرها 8.2%).

وتعود أسباب هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح الذي يعود إلى ارتفاع المبيعات وهوامش الربح في قطاعي التجزئة والأغذية المجمدة، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، إضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية وانخفاض صافي التكاليف التمويلية بسبب انخفاض الرسوم المالية على القروض. وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في صافي الربح على الرغم من ارتفاع مصروفات الزكاة والضريبة، وعكس مخصص الزكاة والضرائب غير المتكرر المتعلق بتسويات السنوات السابقة للشركات التابعة المسجلة في الربع المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا المهندس أنيس مؤمنة «إن هذه النتائج المتميزة لهذا الربع وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 جاءت متماشية مع إستراتيجيتنا والتزامنا بتنمية قطاعي تجارة التجزئة والأغذية، مع التركيز في الوقت نفسه على التوزيع الأمثل لأصولنا وتكييف إستراتيجيتنا الاستثمارية بما يتناسب مع حركة الأسواق النشطة بالمملكة وخارجها».

وأضاف: «منهجية إعادة الهيكلة التي اتبعناها، والتي أعطت الأولوية للابتكار مع التركيز في الوقت نفسه على ترشيد التكاليف والكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة وشركاتها الفرعية عموماً، حققت نتائج جيدة خلال العام الماضي، والفترة الحالية ولله الحمد. وتأتي هذه النتائج والمجموعة تدير بفعالية مخاطر وتداعيات انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد وتأثيرها على عملياتها في ضوء أوضاع الأسواق المحلية والخارجية والظروف الاقتصادية في الدول التي تعمل بها المجموعة».

ويأتي تحقيق المجموعة لهذا الأداء المتميز ليعزز من مكانتها الريادية حيث تم تصنيفها هذا العام ضمن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط وفق تصنيف مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، واحتلت صافولا المرتبة 14 في المملكة العربية السعودية، والمركز 39 في الشرق الأوسط في ذات التصنيف.

وتستثمر مجموعة صافولا، التي تأسست عام 1979، في قطاعي الأغذية والتجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تدير المجموعة عبر شركة صافولا للأغذية التي تنتج منتجات ذات حصة سوقية رائدة في زيوت الطعام والسكر والمعكرونة منتشرة في 50 دولة حول العالم، وتملك المجموعة استثمارات في قطاع التجزئة أبرزها سلسلة متاجر (بنده) التي تدير 205 متاجر في أكثر من 42 مدينة بأنحاء السعودية ومصر، كما تملك أيضاً حصة 34.52% من شركة منتجات الألبان (المراعي)، وحصة 51% من شركة الكبير للأغذية المجمدة. وتعتبر صافولا أكبر مساهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية بحصة 49%، ولديها نحو 394 منفذ بيع.