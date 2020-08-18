أعلنت الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة (الخبير المالية) إغلاق الاكتتاب في الطرح الإضافي لصندوق «الخبير ريت» بنجاح، حيث تمت التغطية بنسبة تجاوزت 104% من إجمالي حجم الطرح النقدي، كما سيتم تزويد الهيئة بكافة تفاصيل الاشتراك النقدي فور الحصول عليها من قبل مدير الاكتتاب، ليصبح إجمالي قيمة أصول الصندوق 1.707.5 مليون ريال وبزيادة قدرها 70%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية أحمد غوث: «يسعدني الإعلان عن نجاح عملية الطرح الإضافي وذلك في خطوة تتماشى مع استراتيجية الصندوق الطويلة المدى، التي تركز على تحقيق تدفقات نقدية مستمرة من خلال الاستثمار في أصول مدرة للدخل، ومن خلال استحواذنا على ثلاثة عقارات إضافية، تمكنّا من توسيع قاعدة أصول الصندوق وتنويع مصادر دخله، ما يعزز جاذبية الفرص الاستثمارية التي نوفرها للمستثمرين».

وستستغرق عملية تخصيص الوحدات للمشتركين ورد الفائض 15 يوم عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح، كما أن المدة الزمنية لعملية الاستحواذ ونقل ملكية الأصول وإدراج وحدات الصندوق في «تداول» هي 60 يوم عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح كما هو مذكور في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.

يذكر أن «صندوق الخبير ريت» هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إدراجه في السوق المالية (تداول) بتاريخ 20 مارس 2019.