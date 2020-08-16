أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية «سدافكو» عن تحقيق نتائج متميزة للربع الأول من العام 2020، إذ نمت المبيعات للفترة المنتهية في 30 يونيو بنسبة 16.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 566 مليون ريال، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 22% مقارنة بالربع الأول من العام 2019 ليصل إلى 70.5 مليون ريال.



وعزت «سدافكو» النمو في المبيعات وصافي الأرباح إلى زيادة استهلاك منتجات الحليب ومعجون الطماطم نتيجة بقاء السكان والمواطنين في منازلهم لوقت أطول خلال فترة منع التجول الممتدة من مارس إلى يونيو.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سدافكو» فاوت ماتيس: «لقد كان هذا العام فريداً من نوعه وحافلاً بالعديد من التحديات غير المسبوقة نتيجة تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد، وبالرغم من بيئة السوق الحالية المتسمة بالصعوبة، تواصل «سدافكو» ترسيخ مكانتها والارتقاء بسمعتها من خلال طرح المنتجات الغذائية المتميزة، حيث تمكنت من إحراز نمو في المبيعات بنسبة 27% و31% شمل مختلف فئات الحليب ومعجون الطماطم، ونحن نولي اهتماماً خاصاً بتنويع سلة منتجاتنا والذي يندرج في إطار إستراتيجيتنا طويلة الأمد، كما أننا نواصل جهود دعم الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع أنحاء المملكة».



وأشار إلى أن ما تحققه «سدافكو» من نمو وربحية مستمرة قد لعب دوراً في تعزيز القيمة للمساهمين، إذ بلغت قيمة حقوق المساهمين للفترة 1.47 مليار ريال بزيادة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق (1.33 مليار ريال).



وخلال هذا الربع، بدأت «سدافكو» بإنشاء مصنع جديد لإنتاج الآيس كريم، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من المنتجات في السوق، ومن المقرر الانتهاء من بناء المصنع في العام المقبل، وهو ما سيلعب دوراً في دعم إستراتيجية «سدافكو» لزيادة حصتها في السوق من خلال توسيع نطاق منتجاتها.



في إطار التزامها بدعم المجتمعات التي تعمل فيها، تبرعت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية «سدافكو» بمبلغ 10 ملايين ريال خلال الربع لصالح صندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة السعودية دعماً لجهودها في التخفيف من تداعيات أزمة (كوفيد-19)، وقدمت كذلك مبلغاً إجمالياً قدره 2.5 مليون ريال إلى مؤسسات خيرية في كل من البحرين والأردن والكويت، وتندرج هذه المساهمات في إطارجهود «سدافكو» الرامية إلى دعم جهود الإغاثة والتخفيف من تداعيات الوباء ودعم المبادرات الهادفة إلى مكافحة الجائحة.



يذكر أن «سدافكو» تأسست في العام 1976، وسرعان ما نمت وتطورت لتصبح اليوم رائدة في إنتاج واستيراد وتوزيع وتسويق الألبان والمواد الغذائية في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت من تعزيز مكانتها وبناء سمعة قوية لها في قطاع المواد الغذائية والمشروبات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.