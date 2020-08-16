أبرمت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) مع شركة «المحافظ العقارية» اتفاقية تسويق أرض مساهمة بـ «بوابة الذهب» بمساحة 6 ملايين م2 في المنطقة الشرقية.

وصرّح المدير التنفيذي للمحافظ العقارية عبدالرحمن السيف أن هذا الإسناد من اللجنة يعد محط فخر للمحافظ العقارية وأنها سوف تسخر كافة الإمكانات ووسائل التسويق الحديثة والمتقدمة التي تتميز بها المحافظ العقارية، مضيفا: «سنعمل نحن وشركاء النجاح لتحقيق الهدف الأول وهو بيع أرض بوابة الذهب بأفضل عائد والمُستمد من رؤية لجنة المساهمات العقارية (صفية) بإعادة حقوق المساهمات العقارية بأفضل عائد وأسرع وقت، وذلك بتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها أرض بوابة الذهب وبمساحتها التي تضعها تحت محط أنظار كبرى شركات التطوير العقاري، ونتطلع لأن تكون الوجه الجديد والمواكب لمتطلبات الحياة العصرية المحلية والعالمية».

وأكد السيف أن مسيرة المحافظ العقارية حافلة بإنجازات كبيرة بتسويق مجموعة من المشاريع بالغة التميز التي لفتت أنظار السوق العقارية أخيرا، واستطاعت أن تكون الرائدة في تقديم ما يفوق تطلعات عملائها، مستعينة بأرقى الخبرات التي تستند على تاريخ من النجاحات لتقديم خدمات تسويقية ذات مستويات عالمية وفق جميع المقاييس، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعلن قريبًا عن تفاصيل أرض «بوابة الذهب».