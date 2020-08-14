أظهرت نتائج الجولات الرقابية التي نفذتها خمس جهات حكومية على منافذ بيع الإطارات للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة، مخالفة 109 من المنشآت، بعدد جولات بلغ 3.660 جولة شملت مناطق المملكة، وتصدرت المدينة المنورة بعدد المنشآت المخالفة بتسجيلها 28 مخالفة، بعدد جولات رقابية بلغ 251 جولة، وسجلت الرياض 20 مخالفة بعدد جولات بلغ 721 جولة.

وبلغ عدد المخالفات في جازان 16 مخالفة بعدد جولات رقابية 252 جولة، وفي الشرقية بلغ عدد المخالفات 14 مخالفة بعدد زيارات 519 جولة رقابية، وفي مكة المكرمة بلغ عدد المخالفات 13 بعدد جولات رقابية 558 جولة، وفي القصيم مخالفتان بعدد جولات رقابية بلغت 480 جولة، وفي تبوك تم رصد 3 مخالفات بعدد جولات رقابية بلغت 143 جولة.

ونفذ كل من؛ وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، تلك الجولات.

وبينت الجولة تسجيل الجوف 6 مخالفات بعدد جولات بلغ 178 جولة، وفي الحدود الشمالية سجلت 5 مخالفات بعدد 56 جولة رقابية، وفي حائل سجلت مخالفتان بعدد 195 جولة رقابية، ولم تسجل أي مخالفة للمنشآت في كل من عسير بتنفيذ عدد 101 جولة رقابية، وفي نجران أيضا نفذت 163 جولة، وفي الباحة أيضا نفذت 43 جولة لم يرصد فيها أي مخالفة.

وشملت أنواع المخالفات وجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون السعودية على الإطار، أو عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطار، أو عدم وضع البطاقة على الإطار في مكانها الصحيح، أو البطاقة الملصقة تالفة أو ممزقة، أو البطاقة الملصقة باللونَيْن الأبيض والأسود.