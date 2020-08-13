قامت شركة «لولو هايبر ماركت» الهايبر المعروفة بتبنيها بالمهرجانات الموسمية أحد أكبر شركات التجزئة بالمنطقة بإطلاق المهرجان الهندي في جميع فروعها في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع يوم الاستقلال الهندي.

وسيتم خلال هذا الأسبوع عرض تشكيلة متنوعة من المنتجات الهندية والعديد من الأصناف من المنتجات عالية الجودة، والمنتجات الطازجة، والمنتجات الجاهزة الشعبية والحلويات التقليدية حتى 18 أغسطس.

من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى شهيم محمد: «نحن نحاول أن نظهر الإبداع والتنوع الثقافي للمنتجات الهندية التي يتم جلبها من خلال سلسلة الإمداد الخاصة بنا في الهند وفي أنحاء العالم، والتي تصل إلينا دائماً طازجة من المزرعة لموائدنا في المملكة العربية السعودية، نذكر سلسلة التوريد المحلية والعالمية التي جعلت الهند أقرب جغرافيا للمملكة العربية السعودية، والمزيد من المنتجات الطازجة التي يتم جلبها باستمرار وتقدر بأكثر من 2000 منتج وستكون معروضة خلال فترة المهرجان».

وكجزء من المهرجان الهندي قامت «لولو هايبر ماركت» بإطلاق عروض العودة للمدارس بتشكيلة واسعة من المنتجات مثل السناك الصحي، القرطاسية، الأزياء المدرسية، الأحذية، الحقائب، والمزيد أيضا استعدادا للفصل الدراسي القادم.

وتعد «لولو هايبر ماركت»، في قائمة أعلى سلسلة تسوق في الشرق الواسطة، وأحد أسرع الأعمال حول العالم، حيث تخدم أكثر من 1.600.000 عميل يومياً، كما أنها أسرع سلسلة تجزئة نمواً في 10 بلدان منها الخليج العربي، مصر، إندونيسيا، وماليزيا.

يذكر أن «لولو هايبر ماركت» بدأت منذ بداية التسعينات، وتوسعت بنجاح في مختلف أنحاء العالم، وتدير حاليا 191 متجرا بإجمالي موظفين بلغ 55.000 موظف وموظفة.