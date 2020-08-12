أكد حساب خدمة المستفيدين التابع لوزارة الإسكان على منصة «تويتر»، استحقاق المرأة المطلقة والأرملة للحصول على الدعم السكني الذي تقدمه الوزارة عبر برنامجها «سكني»، وذلك وفقاً لاشتراطات محدّدة، أبرزها وجود دخل ثابت، ومضي عامين في حالات الطلاق، والإقامة داخل المملكة قبل عام من تقديم الطلب.

وأوضح حساب خدمة المستفيدين التابع لوزارة الإسكان، أن برنامج «سكني» يُقدم للسيدات الأرامل والمطلقات عدداً من الحلول التمويلية والخيارات السكنية لتمكينهن من التملّك السكني وتسهيل حصولهن على دعم بنسبة 100% على أرباح القروض السكنية التي تصل إلى 500 ألف ريال، وذلك عبر التقديم على موقع وتطبيق «سكني» وإدخال بياناتهن الشخصية عبر الرابط: www.sakani.housing.sa/.

وبحسب «تغريدة» الحساب، يُشترط للحصول على الدعم أن تكون المُتقدمة سعودية الجنسية، لديها دخلها المستقل، ولا تمتلك منزلاً باسمها خلال عام قبل تقديم الطلب، وألا تمتلك أصولاً تتجاوز قيمتها 5 ملايين ريال تساعدها على شراء منزل، ولم يسبق لها الاستفادة من برامج الدعم السكني الحكومية والخاصة، والإقامة داخل المملكة خلال عام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب.

ويقدم البرنامج عدد من الخيارات والخدمات السكنية منها شراء وحدات سكنية جاهزة من السوق أو من ضمن مشاريع الوزارة تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والبالغ عددها 80 مشروعا، أو الأراضي السكنية أو البناء الذاتي لمن يملكون أراضي، كما يقدم التطبيق والموقع عدداً من الخدمات الأخرى مثل «المستشار العقاري»، و«التصاميم الهندسية»، و«تحمل ضريبة القيمة المضافة»، وغيرها من التسهيلات.