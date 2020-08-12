علمت «عكاظ» أن هيئة المنافسة تستعد خلال الفترة القادمة للتشهير بـ 4 شركات صدرت بحقها أحكام من ديوان المظالم، وأيدتها محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، بعد تقدم هيئة المنافسة بشكاوى ضد شركات خالفت النظام.وستبلغ قيمة الغرامات المفروضة على الشركات الـ4 نحو 53 مليون ريال؛ منها شركتان تعملان في مجال «المشروبات الغازية»؛ لعدم إعلانهما عن عملية التركز الاقتصادي، كما تم الإقرار بفرض غرامة قيمتها 20 مليون ريال على كل شركة، وسيتم الإعلان عن فرض غرامة بقيمة 10 ملايين ريال ضد شركة عاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لرفضها التعامل دون مسوغ؛ بهدف الحد من دخول منافس للسوق، وكذلك ضد شركة عاملة في قطاع الغاز، لقيامها بسلوك يؤدي إلى إقصاء منشأة من السوق مع فرض غرامة عليها قيمتها 3 ملايين ريال.وكان ديوان المظالم أصدر خلال العام الماضي 2019 نحو 12 حكما مؤيدا من محكمة الاستئناف، بعد تقدم هيئة المنافسة بشكوى ضد شركات خالفت النظام، إذ بلغ إجمالي الغرامات المفروضة على المنشآت الـ12 المخالفة 81.26 مليون ريال.ووفقا لرصد «عكاظ»، فإن الهيئة شهرت بمخالفات 8 جهات فقط، وتبقى 4 جهات سيتم التشهير بها في وقت لاحق.وفي سياق متصل، أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة 8 قرارات أخرى ضد مخالفي نظام المنافسة ولائحته التنفيذية خلال العام الماضي.وتعد قرارات اللجنة ابتدائية، ويجوز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية، وبلغ إجمالي الغرامات أيضا 53 مليون ريال؛ منها 3 غرامات ضد شركات عاملة في قطاع المحروقات البترولية، وأقرت اللجنة فرض غرامة قيمتها 10 ملايين ريال على كل شركة بترولية مخالفة لتواطؤها في العطاءات والعروض، مع فرض 4 غرامات ضد شركات عاملة في قطاع الأدوية لقيامها بسلوك يؤدي إلى إقصاء منشأة من السوق، وبلغت قيمة الغرامات 20 مليون ريال، موزعة بين غرامتين بقيمة 6 ملايين ريال، وغرامتين بقيمة 4 ملايين ريال، إضافة إلى فرض غرامة على شركة عاملة في قطاع الغاز لقيامها أيضا بسلوك يؤدي إلى إقصاء منشأة من السوق وفرض غرامة عليها بقيمة 3 ملايين ريال.