كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن أجهزة التكييف المنزلية «الاسبليت» موفرة للطاقة أكثر من مكيفات «الشباك»، وبين المركز أهمية إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل المكيف.

ورجّح مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، السبب أن حد مستوى كفاءة الطاقة لمكيفات الشباك لا يمكن للصانع أو المصنع زيادته، إذ يصل إلى حد معين فقط، في المقابل، مكيفات الاسبليت يمكن للصانع أو المصنع الزيادة في مستوى كفاءة الطاقة.

وأكدوا أن فترة توقف المكيفات عن العمل لفترات طويلة يزيد من الترسبات داخل أجهزة التكييف ما يزيد من استهلاك طاقتها أثناء عملها قبل تنظيفها، لافتين إلى أن هناك العديد من المميزات التي ستنعكس إيجاباً على فاتورة الكهرباء بعد أول شهر من الصيانة الدورية لها من خلال تقليل استهلاك الطاقة خصوصا أن أجهزة التكييف تعتبر من أعلى الأجهزة استهلاكا للطاقة بالمنازل.