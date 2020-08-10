سلّمت منصة جود الإسكان بين شوطي مباراة الاتحاد والأهلي مساء أمس (الأحد) ضمن الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عدداً من المساكن الخاصة بمستفيدي مبادرة «دوري جود» ضمن الدفعة الثانية للأسر الأشد حاجة، ممن تنطبق عليهم شروط المنصة، بحضور وكيل وزارة الاسكان للإسكان التنموي المهندس احمد القرعاوي، ورئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، ورئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة، وكذلك نجمي الكرة السعودية السابقين محمد نور ومحمد شلية، كما تم تكريم الناديين على مساهمتهما في خدمة الأسر وتوفير المسكن لها.

ويأتي تسليم الوحدات السكنية في إطار مبادرة «دوري جود» التي أُطلقت في شهر رمضان المبارك بمشاركة الأندية السعودية وجماهيرها لدعم الأسر الأشد حاجة بتمكينها من الحصول على المسكن، بالشراكة بين وزارتي الرياضة والإسكان، وأثمرت هذه المساهمات عن توفير المساكن لمئات الأسر على مستوى كافة مناطق المملكة.

وشهدت مبادرة «دوري جود» منذ إطلاقها تفاعلاً واسعاً من جميع أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمشاركة رؤساء الأندية والجماهير الرياضية، فيما ستتواصل عملية تسليم المزيد من الوحدات السكنية إلى الأسر المستفيدة من المبادرة خلال المباريات المقبلة من الدوري.

وكانت مباراة النصر والهلال الماضية شهدت تسليم الدفعة الأولى للمستفيدين من مبادرة «دوري جود» التي تشرف عليها منصة «جود الإسكان» وهي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم يد العون إلى الأسر الباحثة عن الأمان السكني، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.