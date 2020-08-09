أعلنت شركة أرامكو السعودية، أمس، نتائجها للربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي 2020، مؤكدة المرونة المالية والتشغيلية للشركة والتزامها تجاه المساهمين رغم تحديات السوق الناجمة عن جائحة فايروس كورونا المستجد.وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائجنا للربع الثاني، غير أننا، حققنا أرباحًا قوية، وذلك يُعزى إلى المتانة المالية والتشغيلية، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، ونطاق الأعمال الفريد، وكفاءة مواردنا البشرية؛ الأمر الذي ساعدنا، على تنفيذ خطتنا بالمحافظة على تقديم توزيعات أرباح عن الربع الثاني قدرها 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) تُدفع في الربع الثالث.وأضاف الناصر: «رغم تأثير جائحة فايروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، مضت أرامكو السعودية قدمًا في تحقيق مستويات قياسية في أنشطة أعمالها، مثبتةً بذلك مرونتها وموثوقيتها، وفي نفس الوقت، الحرص على سلامة وصحة العاملين فيها».يذكر أن أرامكو السعودية واصلت الوفاء بالتزامها تجاه المساهمين من خلال الإعلان عن تقديم توزيعات أرباح بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثاني، مقارنة بـ 50.2 مليار ريال (13.4 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2019.كما تخطت أرامكو السعودية التحديات التي فرضتها الظروف الصعبة للسوق وسجلت صافي دخل قدره 24.6 مليار ريال (6.6 مليارات دولار) للربع الثاني و87.1 مليار ريال (23.2 مليار دولار ) للنصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ92.6 مليار ريال (24.7 مليار دولار) و 175.9 مليار ريال (46.9 مليار دولار) للفترات ذاتها من عام 2019، وهذا يؤكّد قوة الشركة ومرونتها عبر تقلبات الأسواق.وبلغ التدفق النقدي الحر 22.9 مليار ريال (6.1 مليارات دولار) في الربع الثاني و79.2 مليار ريال (21.1 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ77.3 مليار ريال (20.6 مليار دولار) و 142.4 مليار ريال (38.0 مليار دولار ) للفترات ذاتها من عام 2019.